На території Єгипту виявили кайдани віком 2000 років: чим цікаві

Два комплекти залізних кайданів для ніг, виявлених під час археологічних розкопок у Єгипті, наочно демонструють, якою ціною добувалося золото, що йшло на фінансування військових походів Птолемея I. Як пояснила Беранжер Редон, археологиня з французької Лабораторії історії та джерел Стародавнього світу (HiSoMA), ці знахідки підтверджують стародавні свідчення, в яких згадуються важкі умови праці в шахтах, а також використання там військовополонених і кримінальних злочинців.

Після завоювання Єгипту Олександром Македонським у період правління династії Птолемеїв (305–30 роки до н.е.) на території країни активно розроблялися десятки шахт. У деяких з них облаштовували житлові приміщення для працівників, проте ці місця суворо контролювалися і ретельно охоронялися. Історичні джерела та археологічні знахідки вказують на те, що серед шахтарів були як наймані робітники, так і раби. Про це повідомляє Live Science

У своїй статті, опублікованій у журналі Antiquity, Редон розповіла про рідкісне відкриття на території копальні Гоцци — найпівнічнішої золотоносної шахти епохи Птолемеїв, що діяла приблизно з 250 до 200 року до н.е. Саме там археологи виявили ці кайдани, які є одними з найдавніших на території Середземномор’я.

Археологічні дослідження показали, що комплекс Гоцци складався з житлового селища з вулицями, лазнями і домівками. Серед знахідок виявили сотні остраків — уламків кераміки, які слугували чимось на кшталт записок чи чернеток. Саме вони дали уявлення про повсякденне життя шахтарів. Деякі з них отримували оплату за свою працю, що включала обробку руди вручну за допомогою шліфувальних каменів.

Редон наголосила, що на початку дослідження вважалося, ніби в Гоцці працювали здебільшого вільні люди. На відміну від інших копалень Стародавнього Єгипту, де житло шахтарів охороняли біля вузьких входів, у Гоцці подібної системи безпеки не виявили. Однак знахідка кайданів свідчить про те, що принаймні частина робітників виконувала примусову працю.

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Один із комплектів кайданів складався із семи кілець для щиколоток, з’єднаних двома ланками, другий — із чотирьох ланок та двох фрагментів кілець. Їх знайшли поряд із покинутими залізними предметами та шлаком у стародавньому складі, що свідчить про систематичне застосування обмежень свободи пересування на виробництві.

Редон також звернула увагу на схожість цих кайданів із тими, що були знайдені у срібних шахтах Лавріона в Греції. Це може вказувати на передачу греками своїх гірничих технологій до Єгипту в період Птолемеїв. Дорогоцінні метали, добуті на цих копальнях, значною мірою використовувалися для фінансування військових кампаній Птолемея I.

На думку Редон, ці археологічні знахідки стали беззаперечним доказом тяжкого становища шахтарів у Птолемеївському Єгипті — факту, який раніше залишався лише припущенням.

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