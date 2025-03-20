На территории Египта обнаружили цепи в возрасте 2000 лет: чем интересны

Два комплекта железных оков для ног, обнаруженных во время археологических раскопок в Египте, наглядно демонстрируют, какой ценой добывалось золото, шедшее на финансирование военных походов Птолемея I. тяжелые условия труда в шахтах, а также использование там военнопленных и уголовников.

После завоевания Египта Александром Македонским в период правления династии Птолемеев (305–30 годы до н.э.) на территории страны активно разрабатывались десятки шахт. В некоторых из них обустраивали жилые помещения для работников, однако эти места строжайше контролировались и тщательно охранялись. Исторические источники и археологические находки указывают, что среди шахтеров были как наемные рабочие, так и рабы. Об этом сообщает Live Science

В своей статье, опубликованной в журнале Antiquity, Редон рассказала о редком открытии на территории рудника Гоцци — самой северной золотоносной шахты эпохи Птолемеев, действовавшей примерно с 250 до 200 года до н.э. Там археологи обнаружили эти кандалы, которые являются одними из древнейших на территории Средиземноморья.

Археологические исследования показали, что комплекс Гоцци состоял из жилого селения с улицами, банями и домами. Среди находок обнаружили сотни остраков — обломков керамики, которые служили чем-то вроде записок или черновиков. Именно они дали представление о повседневной жизни шахтеров. Некоторые из них получали оплату за свой труд, включавший обработку руды вручную с помощью шлифовальных камней.

Редон подчеркнула, что в начале исследования считалось, что в Гоцке работали в основном свободные люди. В отличие от других рудников Древнего Египта, где жилье шахтеров охраняли у узких входов, в Гоцце подобной системы безопасности не обнаружили. Однако находка оков свидетельствует о том, что по крайней мере часть рабочих выполняла принудительный труд.

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Один из комплектов оков состоял из семи колец для щиколоток, соединенных двумя звеньями, второй из четырех звеньев и двух фрагментов колец. Их нашли рядом с заброшенными железными предметами и шлаком в древнем составе, что свидетельствует о систематическом применении ограничений свободы передвижения на производстве.

Редон также обратила внимание на сходство этих кандалов с найденными в серебряных шахтах Лавриона в Греции. Это может указывать на передачу греками своих горных технологий в Египет в период Птолемеев. Драгметаллы, добытые на этих приисках, в значительной степени использовались для финансирования военных кампаний Птолемея I.

По мнению Редон, эти археологические находки стали безоговорочным доказательством бедственного положения шахтеров в Птолемеевском Египте — факта, ранее остававшегося лишь предположением.

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