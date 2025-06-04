На території Антарктики виявили приховані гори: розкривають геологічне минуле регіону

Антарктика приховує під товщею криги давній, суворий і складний ландшафт, що лише тепер починає відкривати таємниці свого геологічного минулого. Однією з головних загадок залишаються Трансантарктичні гори — гігантський гірський хребет, який розділяє Східну та Західну Антарктиду. Вони давно викликають інтерес у науковців, адже відіграють важливу роль у формуванні крижаних щитів континенту.

Про це пише пише Interesting Engineering. Новітнє дослідження, яке очолили геолог Тімоті Полсен з Університету Вісконсін-Ошкош і термохронолог Джефф Беновіц з Університету Колорадо, зосередилось на вивченні геології цих гір. Виявилося, що Трансантарктичні гори — це не просто величезний хребет протяжністю 3500 км з вершинами понад 4500 метрів, а своєрідна геологічна межа між давнім стабільним кратоном Східної Антарктиди та більш активною тектонічною зоною на заході континенту.

Корінна порода, що лежить в основі Трансантарктичних гір, має давню і складну історію, яка нараховує сотні мільйонів років. Вона зазнавала неодноразових етапів горотворення, підняття й ерозії. Ці процеси були пов’язані з переміщенням тектонічних плит, а також з глобальними кліматичними подіями, зокрема з льодовиковими періодами.

Завдяки аналізу мінералів у магматичних породах дослідники зуміли простежити температурну й часову еволюцію цього гірського фундаменту. Це дозволило зрозуміти, як змінювався підлідний рельєф Антарктиди, і як давні геологічні події вплинули на формування нинішнього льодового покриву. За словами Беновіца, приховані під кригою породи можуть пролити світло на те, як ландшафт Антарктиди розвивався задовго до підняття Трансантарктичних гір у кайнозої.

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Науковці виявили свідчення декількох окремих фаз горотворення, які чергувалися з періодами ерозії. Ці події, як з'ясувалося, збігаються з тектонічними зсувами на межах Антарктиди та, ймовірно, пов’язані з глобальними зледеніннями, що сталися близько 300 мільйонів років тому.

Крім того, інше дослідження нещодавно виявило докази існування ще одного гірського хребта, похованого під Східно-Антарктичним крижаним щитом. За оцінками, він сформувався понад 500 мільйонів років тому, хоча ніколи не спостерігався безпосередньо.

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