На территории Антарктики обнаружили скрытые горы: раскрывают геологическое прошлое региона

Антарктика скрывает под толщей льда древний, суровый и сложный ландшафт, только теперь начинает открывать тайны своего геологического прошлого. Одной из главных загадок остаются Трансантарктические горы – гигантский горный хребет, разделяющий Восточную и Западную Антарктиду. Они давно вызывают интерес у ученых, ведь играют немаловажную роль в формировании ледяных щитов континента.

Об этом пишет Interesting Engineering. Новейшее исследование, возглавленное геологом Тимоти Полсен из Университета Висконсин-Ошкош и термохронолог Джефф Беновиц из Университета Колорадо, сосредоточилось на изучении геологии этих гор. Оказалось, что Трансантарктические горы – это не просто огромный хребет протяженностью 3500 км с вершинами более 4500 метров, а своеобразная геологическая граница между древним стабильным кратоном Восточной Антарктиды и более активной тектонической зоной на западе континента.

Коренная порода, лежащая в основе Трансантарктических гор, имеет давнюю и сложную историю, насчитывающую сотни миллионов лет. Она подвергалась неоднократным этапам горообразования, поднятия и эрозии. Эти процессы были связаны с перемещением тектонических плит, а также с глобальными климатическими событиями, в частности, с ледниковыми периодами.

Благодаря анализу минералов в магматических породах исследователи смогли проследить температурную и временную эволюцию этого горного фундамента. Это позволило понять, как изменялся подледный рельеф Антарктиды, и как давние геологические действия повлияли на формирование сегодняшнего ледового покрова. По словам Беновица, скрытые под льдом породы могут пролить свет на то, как ландшафт Антарктиды развивался задолго до поднятия Трансантарктических гор в кайнозое.

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Ученые обнаружили показания нескольких отдельных фаз горообразования, чередовались с периодами эрозии. Эти события, как выяснилось, совпадают с тектоническими оползнями на границах Антарктиды и, вероятно, связаны с глобальными оледенениями, произошедшими около 300 миллионов лет назад.

Кроме того, другое исследование недавно выявило доказательства существования еще одного горного хребта, погребенного под Восточно-Антарктическим ледяным щитом. По оценкам он сформировался более 500 миллионов лет назад, хотя никогда не наблюдался непосредственно.

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