На території Англії знайшли древнє поселення: чим здивувало вчених (фото)

Археологи виявили добре збережене поселення бронзової доби на вершині пагорба в кар’єрі Харден (Нортумберленд, Англія). Під час масштабних розкопок вдалося знайти сліди тривалого життя людей: фундаменти круглих будинків, ранні системи полів, похоронні кургани та унікальні поховальні споруди.

Про це пише Heritage Daily. Радіовуглецеве датування показало вік пам’ятки — близько 2400 років до н. е., тобто початок бронзової доби в Британії.

Чому це відкриття унікальне

Керівник розкопок Клів Ваддінгтон (Archaeological Research Services Ltd) зазначив:

"Ми рідко маємо настільки повну картину життя людей бронзової доби. Тут ми бачимо, де вони жили, де ховали померлих поруч із священними місцями, і як використовували ландшафт для сільського господарства. Це справжня рідкість в археології".

Поселення розташоване в гірській місцевості, де сухий клімат і особливості ґрунту сприяли збереженню органічних решток і конструкцій. Такі повні комплекси зустрічаються нечасто.

Розкопки проводили в рамках підготовки до розширення кар’єру. У 2022 році було видано дозвіл на видобуток, але з обов’язковою умовою провести повне археологічне дослідження. Роботи виконувала компанія Archaeological Research Services Ltd під наглядом Управління національного парку Нортумберленд.

Знахідка доповнює знання про бронзову добу на півночі Британії та заповнює прогалини в регіональній археології. Вона показує, як люди того часу будували поселення, розвивали землеробство та проводили складні похоронні ритуали.

Значення для науки

Цей комплекс — один із найкраще збережених прикладів ранньої бронзової доби в регіоні. Він дає уявлення про:

соціальну організацію;

похоронні обряди;

землеробські практики;

використання ландшафту.

Дослідження ще триває, але вже зараз знахідка визнана важливою для розуміння життя людей понад 4400 років тому на території сучасної Англії.

Це відкриття ще раз доводить, наскільки багатою є археологічна спадщина Нортумберленду — регіону, який у 2023 році отримав статус об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

