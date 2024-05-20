На випадок блекауту: як зарядити iPhone коли немає світла
Хоча стандартний зарядний пристрій - це найзручніший спосіб зарядити ваш iPhone, існують й інші методи, які можна використовувати у випадку його відсутності. Про це пише Главред.
Ось кілька альтернативних способів зарядити ваш iPhone:
Комп'ютер або ноутбук:
Підключіть iPhone до USB-порту комп'ютера або ноутбука за допомогою USB-кабелю. Цей метод заряджання може бути повільнішим, ніж використання стандартного зарядного блоку.
Портативний зарядний пристрій (Power bank):
Power bank - це портативний акумулятор, який можна використовувати для заряджання мобільних пристроїв. Підключіть iPhone до power bank за допомогою USB-кабелю.
Зарядка в автомобілі:
Якщо у вашому автомобілі є USB-порт або зарядний пристрій для автомобіля (адаптер для прикурювача з USB-портом), ви можете заряджати iPhone під час поїздки. Підключіть iPhone до USB-порту або адаптера за допомогою USB-кабелю.
Інші USB-пристрої:
Деякі інші електронні пристрої, такі як телевізори, ігрові консолі або портативні динаміки, можуть мати USB-порти, до яких можна підключити iPhone для заряджання. Переконайтеся, що потужність вихідного сигналу USB-порту достатня для заряджання iPhone.
Сонячні зарядні пристрої:
Спеціальні сонячні панелі з вбудованими USB-портами можуть заряджати ваш iPhone за рахунок сонячної енергії. Цей метод особливо корисний в умовах, де немає доступу до електричної мережі.
Важливо:
Завжди використовуйте якісні кабелі та пристрої, що відповідають вимогам вашого iPhone, щоб уникнути пошкодження акумулятора або інших проблем. Не всі перераховані методи можуть заряджати iPhone з максимальною швидкістю.
Зарядка iPhone від батарейки (не рекомендується)
Хоча зарядка iPhone від батарейки можлива, вона не рекомендується через свою неефективність та потенційну шкоду для акумулятора.
Інструкція:
- Підготуйте батарейки: Вставте нові або повністю заряджені батарейки (AA або AAA) в конвертер батарейки в USB. Переконайтеся, що полярність (+ і -) батарейок відповідає маркуванню на конвертері.
- Підключіть конвертер до автомобільного зарядного пристрою: Вставте автомобільний зарядний пристрій в роз'єм USB конвертера.
- Підключіть iPhone: Підключіть iPhone до автомобільного зарядного пристрою за допомогою USB-кабелю.
- Заряджання: Якщо все підключено правильно, ваш iPhone почне заряджатися від батарейок через автомобільний зарядний пристрій.
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Пам'ятайте:
- Цей метод заряджання дуже повільний.
- Використання неякісних батарейок або конвертера може призвести до пошкодження акумулятора iPhone.
- Зарядка iPhone від батарейок може значно скоротити термін служби акумулятора.
Альтернативні методи заряджання iPhone, окрім зарядки від батарейок, є більш безпечними та ефективними.
Нагадаємо, ми вже писали, як зарядити телефон набагато швидше.
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