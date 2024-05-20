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На випадок блекауту: як зарядити iPhone коли немає світла

Ціхоцька Марія

На випадок блекауту: як зарядити iPhone коли немає світла
Телефон можна зарядити не лише за допомогою зарядного

Хоча стандартний зарядний пристрій - це найзручніший спосіб зарядити ваш iPhone, існують й інші методи, які можна використовувати у випадку його відсутності. Про це пише Главред.

Ось кілька альтернативних способів зарядити ваш iPhone:

Комп'ютер або ноутбук:

Підключіть iPhone до USB-порту комп'ютера або ноутбука за допомогою USB-кабелю. Цей метод заряджання може бути повільнішим, ніж використання стандартного зарядного блоку.

Портативний зарядний пристрій (Power bank):

Power bank - це портативний акумулятор, який можна використовувати для заряджання мобільних пристроїв. Підключіть iPhone до power bank за допомогою USB-кабелю.

Зарядка в автомобілі:

Якщо у вашому автомобілі є USB-порт або зарядний пристрій для автомобіля (адаптер для прикурювача з USB-портом), ви можете заряджати iPhone під час поїздки. Підключіть iPhone до USB-порту або адаптера за допомогою USB-кабелю.

Інші USB-пристрої:

Деякі інші електронні пристрої, такі як телевізори, ігрові консолі або портативні динаміки, можуть мати USB-порти, до яких можна підключити iPhone для заряджання. Переконайтеся, що потужність вихідного сигналу USB-порту достатня для заряджання iPhone.

Сонячні зарядні пристрої:

Спеціальні сонячні панелі з вбудованими USB-портами можуть заряджати ваш iPhone за рахунок сонячної енергії. Цей метод особливо корисний в умовах, де немає доступу до електричної мережі.

Важливо:

Завжди використовуйте якісні кабелі та пристрої, що відповідають вимогам вашого iPhone, щоб уникнути пошкодження акумулятора або інших проблем. Не всі перераховані методи можуть заряджати iPhone з максимальною швидкістю.

Зарядка iPhone від батарейки (не рекомендується)

Хоча зарядка iPhone від батарейки можлива, вона не рекомендується через свою неефективність та потенційну шкоду для акумулятора.

Інструкція:

  1. Підготуйте батарейки: Вставте нові або повністю заряджені батарейки (AA або AAA) в конвертер батарейки в USB. Переконайтеся, що полярність (+ і -) батарейок відповідає маркуванню на конвертері.
  2. Підключіть конвертер до автомобільного зарядного пристрою: Вставте автомобільний зарядний пристрій в роз'єм USB конвертера.
  3. Підключіть iPhone: Підключіть iPhone до автомобільного зарядного пристрою за допомогою USB-кабелю.
  4. Заряджання: Якщо все підключено правильно, ваш iPhone почне заряджатися від батарейок через автомобільний зарядний пристрій.

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Пам'ятайте:

  • Цей метод заряджання дуже повільний.
  • Використання неякісних батарейок або конвертера може призвести до пошкодження акумулятора iPhone.
  • Зарядка iPhone від батарейок може значно скоротити термін служби акумулятора.

Альтернативні методи заряджання iPhone, окрім зарядки від батарейок, є більш безпечними та ефективними.

Нагадаємо, ми вже писали, як зарядити телефон набагато швидше.

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