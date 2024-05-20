На случай блекаута: как зарядить iPhone когда нет света

Хотя стандартное зарядное устройство – это самый удобный способ зарядить ваш iPhone, существуют и другие методы, которые можно использовать в случае его отсутствия. Об этом пишет Главред.

Вот несколько альтернативных способов зарядить ваш iPhone:

Компьютер или ноутбук:

Подключите iPhone к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью кабеля USB. Этот метод зарядки может быть медленнее использования стандартного зарядного блока.

Портативное зарядное устройство (Power bank):

Power Bank – это портативный аккумулятор, который можно использовать для зарядки мобильных устройств. Подключите iPhone к power bank с помощью кабеля USB.

Зарядка в автомобиле:

Если в вашем автомобиле есть USB-порт или зарядное устройство (адаптер для прикуривателя с USB-портом), вы можете заряжать iPhone во время поездки. Подключите iPhone к USB-порту или адаптеру с помощью USB-кабеля.

Другие USB-устройства:

Некоторые другие электронные устройства, такие как телевизоры, игровые консоли или портативные динамики, могут иметь порты USB, к которым можно подключить iPhone для зарядки. Убедитесь, что мощность выходного сигнала USB-порта достаточна для зарядки iPhone.

Солнечные зарядные устройства:

Специальные солнечные панели со встроенными портами USB могут заряжать ваш iPhone за счет солнечной энергии. Этот метод особенно полезен в условиях, где нет доступа к электрической сети.

Важно:

Всегда используйте качественные кабели и устройства, отвечающие требованиям вашего iPhone, чтобы избежать повреждения аккумулятора или других проблем. Не все перечисленные способы могут заряжать iPhone с наибольшей скоростью.

Зарядка iPhone от батарейки (не рекомендуется)

Хотя зарядка iPhone от батареи возможна, она не рекомендуется из-за своей неэффективности и потенциального ущерба для аккумулятора.

Инструкция:

Подготовьте батарейки: Вставьте новые или полностью заряженные батарейки (AA или AAA) в конвертер батарейки в USB. Убедитесь, что полярность (+ и -) батареек соответствует маркировке на конвертере. Подключите конвертер к автомобильному зарядному устройству: Вставьте автомобильное зарядное устройство в разъем USB конвертера. Подключите iPhone: Подключите iPhone к автомобильному зарядному устройству с помощью кабеля USB. Зарядка: Если все правильно подключено, ваш iPhone начнет заряжаться от батареек через автомобильное зарядное устройство.

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Помните:

Этот метод зарядки очень медленный.

Использование некачественных батареек или конвертера может привести к повреждению аккумулятора iPhone.

Зарядка iPhone от батареек может значительно сократить срок службы аккумулятора.

Альтернативные методы зарядки iPhone, кроме зарядки от батареек, более безопасны и эффективны.

Напомним, мы уже писали, как зарядить телефон гораздо быстрее.

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