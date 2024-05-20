На випадок блекауту: як зарядити iPhone коли немає світла

Хоча стандартний зарядний пристрій - це найзручніший спосіб зарядити ваш iPhone, існують й інші методи, які можна використовувати у випадку його відсутності. Про це пише Главред.

Ось кілька альтернативних способів зарядити ваш iPhone:

Комп'ютер або ноутбук:

Підключіть iPhone до USB-порту комп'ютера або ноутбука за допомогою USB-кабелю. Цей метод заряджання може бути повільнішим, ніж використання стандартного зарядного блоку.

Портативний зарядний пристрій (Power bank):

Power bank - це портативний акумулятор, який можна використовувати для заряджання мобільних пристроїв. Підключіть iPhone до power bank за допомогою USB-кабелю.

Зарядка в автомобілі:

Якщо у вашому автомобілі є USB-порт або зарядний пристрій для автомобіля (адаптер для прикурювача з USB-портом), ви можете заряджати iPhone під час поїздки. Підключіть iPhone до USB-порту або адаптера за допомогою USB-кабелю.

Інші USB-пристрої:

Деякі інші електронні пристрої, такі як телевізори, ігрові консолі або портативні динаміки, можуть мати USB-порти, до яких можна підключити iPhone для заряджання. Переконайтеся, що потужність вихідного сигналу USB-порту достатня для заряджання iPhone.

Сонячні зарядні пристрої:

Спеціальні сонячні панелі з вбудованими USB-портами можуть заряджати ваш iPhone за рахунок сонячної енергії. Цей метод особливо корисний в умовах, де немає доступу до електричної мережі.

Важливо:

Завжди використовуйте якісні кабелі та пристрої, що відповідають вимогам вашого iPhone, щоб уникнути пошкодження акумулятора або інших проблем. Не всі перераховані методи можуть заряджати iPhone з максимальною швидкістю.

Зарядка iPhone від батарейки (не рекомендується)

Хоча зарядка iPhone від батарейки можлива, вона не рекомендується через свою неефективність та потенційну шкоду для акумулятора.

Інструкція:

Підготуйте батарейки: Вставте нові або повністю заряджені батарейки (AA або AAA) в конвертер батарейки в USB. Переконайтеся, що полярність (+ і -) батарейок відповідає маркуванню на конвертері. Підключіть конвертер до автомобільного зарядного пристрою: Вставте автомобільний зарядний пристрій в роз'єм USB конвертера. Підключіть iPhone: Підключіть iPhone до автомобільного зарядного пристрою за допомогою USB-кабелю. Заряджання: Якщо все підключено правильно, ваш iPhone почне заряджатися від батарейок через автомобільний зарядний пристрій.

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Пам'ятайте:

Цей метод заряджання дуже повільний.

Використання неякісних батарейок або конвертера може призвести до пошкодження акумулятора iPhone.

Зарядка iPhone від батарейок може значно скоротити термін служби акумулятора.

Альтернативні методи заряджання iPhone, окрім зарядки від батарейок, є більш безпечними та ефективними.

Нагадаємо, ми вже писали, як зарядити телефон набагато швидше.

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