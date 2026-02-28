На Марсі виявили 'яйця павуків': науковці будують здогадки про походження знахідки (фото)

NASA опублікувала нові знімки поверхні Марса, зроблені марсоходом Curiosity, на яких видно раніше невідомі геологічні структури — крихітні сфероїди, що нагадують яйця павуків. Ці утворення стали справжньою сенсацією для вчених, адже вони можуть розповісти багато нового про водне минуле Червоної планети.

Останні вісім місяців Curiosity детально досліджував серію взаємопов’язаних кам’яних гребенів на схилах гори Еоліда в центрі кратера Гейл. Ці гребені, які з орбіти виглядають як гігантська павутина, отримали назву "коробчастих" структур. Вони займають площу до 12 кілометрів завширшки й утворилися внаслідок руху рідкої води під поверхнею Марса мільярди років тому. Про це пише Live Science.

З орбіти ці структури справді нагадують павутиння, але наближені знімки марсохода виявили на них тисячі дрібних сфероїдів — округлих утворень, схожих на яйця. Подібні сфероїди раніше бачили на іншому камені в кратері Єзеро, де працює марсохід Perseverance, але на горі Еоліда вони виявилися особливо численними та добре збереженими.

Вчені одразу зазначили: ці структури точно не мають жодного стосунку до позаземного життя. Найімовірніше, сфероїди сформувалися внаслідок хімічних процесів, пов’язаних із рухом рідкої води через породи. Для остаточного підтвердження потрібні додаткові дослідження, але вже зараз знахідка вважається однією з найцінніших для розуміння марсіанської гідрології.

"Коробчасті" структури — це пересічні гребені з мінералами, багатими на кальцит. На Землі подібні утворення трапляються в печерах, де вода повільно просочується крізь породи. На Марсі вони виникли завдяки сильним вітрам і потокам підповерхневої води, яка колись була доступна на поверхні планети.

Особливо цікаво, що ці структури сформувалися на висоті близько двох метрів над сучасним рівнем дна кратера. Це означає, що рівень рідкої води на поверхні Марса в далекому минулому був значно вищим, ніж вважалося раніше. Також знахідка вказує, що в цьому районі вода могла існувати набагато довше, ніж передбачали попередні моделі.

Команда Curiosity сподівається, що подальший аналіз хімічного складу та структури цих сфероїдів допоможе зрозуміти конкретні умови, за яких вони утворилися. Це дасть відповіді на ключові питання: наскільки довго Марс залишався придатним для рідкої води та чи могли такі середовища підтримувати мікробне життя в минулому.

