Мясні булочки на сковороді: швидкий рецепт смачної страви
Це може і не найкорисніша страва, але точно дуже смачна: соковита начинка, повітряне, ніжне тісто та хрумка скоринка.
Інгредієнти:
• Борошно — 250 г;
• Цукор — 5 г;
• Вода тепла — 140 г;
• Дріжджі — 7 г;
• Сіль — 2 г;
• Олія — 10 г;
• Свиний фарш — 200 г;
• Цибуля зелена — 15 г;
• Сіль, перець;
• Паприка — 3 г;
• Часник сухий;
• Соус унагі — 10 г;
• Кунжутна олія — 3 г;
• Вода — 30 мл.
Спосіб приготування:
1. В теплу воду додати цукор та дріжджі й залишити на 5 хвилин.
2. Додати сіль, олію, борошно, замісити тісто й залишити в теплому місці на 30-40 хв.
3. До фаршу додати спеції, олію, воду, унагі й замісити.
4. З тіста розкачати "шайби", діаметром 5-7 см, покласти в середину 1 ч. л. начинки та заліпити, як на відео.
5. На пательню викласти булочки, влити воду та готувати, періодично перевертаючи з боку на бік, щоб рівномірно просмажити. Адже на цій пательні вони точно не прилипнуть.
Готувати 7-10 хв.
6. В кінці додати кунжут.