Мясные булочки на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда

Это может и не самое полезное блюдо, но точно очень вкусное: сочная начинка, воздушное, нежное тесто и хрустящая корочка.

Ингредиенты:

• Мука – 250 г;

• Сахар – 5 г;

• Вода теплая – 140 г;

• Дрожжи – 7 г;

• Соль – 2 г;

• Масло – 10 г;

• Свиной фарш – 200 г;

• Лук зеленый – 15 г;

• Соль, перец;

• Паприка – 3 г;

• Чеснок сухой;

• Соус унаги - 10 г;

• Кунжутное масло – 3 г;

• Вода – 30 мл.

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавить сахар и дрожжи и оставить на 5 минут.

2. Добавить соль, растительное масло, муку, замесить тесто и оставить в теплом месте на 30-40 мин.

3. К фаршу добавить специи, масло, воду, унаги и замесить.

4. Из теста раскатать "шайбы", диаметром 5-7 см, положить в середину 1 ч. л. начинки и залепить, как видео.

5. На сковороду выложить булочки, влить воду и готовить, периодически переворачивая из стороны в сторону, чтобы равномерно прожарить. Ведь на этой сковороде они точно не прилипнут.

Готовить 7-10 мин.

6. В конце добавить кунжут.