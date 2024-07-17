Мясные булочки на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда
Это может и не самое полезное блюдо, но точно очень вкусное: сочная начинка, воздушное, нежное тесто и хрустящая корочка.
Ингредиенты:
• Мука – 250 г;
• Сахар – 5 г;
• Вода теплая – 140 г;
• Дрожжи – 7 г;
• Соль – 2 г;
• Масло – 10 г;
• Свиной фарш – 200 г;
• Лук зеленый – 15 г;
• Соль, перец;
• Паприка – 3 г;
• Чеснок сухой;
• Соус унаги - 10 г;
• Кунжутное масло – 3 г;
• Вода – 30 мл.
Способ приготовления:
1. В теплую воду добавить сахар и дрожжи и оставить на 5 минут.
2. Добавить соль, растительное масло, муку, замесить тесто и оставить в теплом месте на 30-40 мин.
3. К фаршу добавить специи, масло, воду, унаги и замесить.
4. Из теста раскатать "шайбы", диаметром 5-7 см, положить в середину 1 ч. л. начинки и залепить, как видео.
5. На сковороду выложить булочки, влить воду и готовить, периодически переворачивая из стороны в сторону, чтобы равномерно прожарить. Ведь на этой сковороде они точно не прилипнут.
Готовить 7-10 мин.
6. В конце добавить кунжут.