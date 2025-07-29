Може вбити сотню дорослих тварин: науковці поділились цікавими фактами про найотруйнішу змію у світі

Тайпан — одна з найнебезпечніших і найотруйніших змій на планеті, довжина якої може перевищувати два метри. Отрути, що міститься в одному її укусі, достатньо, щоб убити до сотні дорослих тварин.

Видання Discover Wildlife відзначає, що попри свою токсичність, тайпан не вважається найсмертоноснішою змією у світі, адже живе у важкодоступних районах Австралії та рідко контактує з людьми.

Хоч тайпан і є надзвичайно небезпечним, сам він не прагне до конфліктів — нападає лише у відповідь на загрозу. Змія має витягнуте, струнке тіло жовтувато-коричневого кольору з характерним візерунком на лусці. Її голова виглядає прямокутною, з тупим носом та великими очима. Зазвичай довжина тіла коливається від двох до майже трьох метрів, а важить вона близько двох кілограмів.

Цікаво, що забарвлення тайпана змінюється залежно від пори року: взимку воно темніше, щоб краще поглинати тепло, а влітку – світлішає, щоб зменшити ризик перегріву. Змія мешкає переважно в засушливих і напівпосушливих зонах Австралії, зокрема в регіонах на південному заході Квінсленду та на північному сході Південної Австралії. Вона віддає перевагу місцевостям із природними укриттями — щілинами, норами, тріщинами в землі чи серед скель, де можна заховатися від спеки.

Раціон тайпана складається переважно з гризунів. Його улюбленою здобиччю є бурі та довгошерсті пацюки. У періоди активних дощів ці тварини швидко розмножуються, що створює для змій сприятливі умови для полювання. Навпаки, під час посухи кількість гризунів значно зменшується.

Завдяки своїй швидкості тайпан здатен ефективно переслідувати дрібних ссавців, що ховаються у вузьких просторах. Для орієнтації в просторі він використовує язик і спеціальний орган — Якобсонів. Під час нападу змія кілька разів кусає жертву, вводячи смертельну дозу отрути. Її токсини майже миттєво паралізують нервову систему й порушують роботу кровоносної системи. Також отрута містить компонент, який сприяє швидкому поширенню токсинів по тілу.

Попри високу небезпеку, наразі не зафіксовано жодного летального випадку серед людей внаслідок укусу тайпана. У неволі ці змії живуть у середньому до 15 років. Науковці розрізняють кілька видів тайпанів — материкового, центрального пустельного та прибережного. Прибережний, зокрема, має два підвиди, один з яких мешкає в Австралії, а інший — у Новій Гвінеї.

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Розмножуються ці плазуни шляхом відкладання яєць. Самка залишає їх у норах або тріщинах у скелях, а приблизно через 9–11 тижнів з’являються маленькі змії. Молоді особини мають таку ж небезпечну отруту, як і дорослі. Самці досягають статевої зрілості раніше — вже у півтора року, тоді як самкам потрібно трохи більше часу. Навесні тайпани спаровуються, і між самцями можуть виникати боротьба за право на самку.

Попри свою репутацію, тайпан не входить до переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Науковці, щоправда, поки що не мають достатньо даних про зміни в його популяції та можливі загрози.

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