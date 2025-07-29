Может убить сотню взрослых животных: ученые поделились интересными фактами о самой ядовитой змее в мире

Тайпан – одна из самых опасных и ядовитых змей на планете, длина которой может превышать два метра. Яда, содержащегося в одном ее укусе, достаточно, чтобы убить до сотни взрослых животных.

Издание Discover Wildlife отмечает, что, несмотря на свою токсичность, тайпан не считается самой смертоносной змеей в мире, ведь живет в труднодоступных районах Австралии и редко контактирует с людьми.

Хотя тайпан и чрезвычайно опасен, сам он не стремится к конфликтам — нападает только в ответ на угрозу. Змея имеет вытянутое, стройное тело желтовато-коричневого цвета с характерным узором на чешуе. Ее голова выглядит прямоугольной, с тупым носом и большими глазами. Обычно длина тела колеблется от двух до трех метров, а весит она около двух килограммов.

Интересно, что окраска тайпана изменяется в зависимости от времени года: зимой она темнее, чтобы лучше поглощать тепло, а летом светлеет, чтобы уменьшить риск перегрева. Змея обитает преимущественно в засушливых и полузасушливых зонах Австралии, в частности, в регионах на юго-западе Квинсленда и на северо-востоке Южной Австралии. Она предпочитает местности с природными укрытиями — щелями, норами, трещинами в земле или среди скал, где можно спрятаться от жары.

Рацион тайпана состоит преимущественно из грызунов. Его любимой добычей являются бурые и длинношерстные крысы. В периоды активных дождей эти животные быстро размножаются, что создает для змей благоприятные условия для охоты. Напротив, во время засухи количество грызунов значительно уменьшается.

Благодаря своей скорости тайпан способен эффективно преследовать мелких млекопитающих, укрывающихся в узких пространствах. Для ориентации в пространстве он использует язык и специальный орган – Якобсонов. При нападении змея несколько раз кусает жертву, вводя смертельную дозу яда. Ее токсины почти мгновенно парализуют нервную систему и нарушают работу кровеносной системы. Также яд содержит компонент, способствующий быстрому распространению токсинов по телу.

Несмотря на высокую опасность, пока не зафиксирован ни один летальный случай среди людей вследствие укуса тайпана. В неволе эти змеи живут в среднем до 15 лет. Ученые различают несколько видов тайпанов – материкового, центрального пустынного и прибрежного. Прибрежный, в частности, имеет два подвида, один из которых обитает в Австралии, а другой — в Новой Гвинее.

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Размножаются эти пресмыкающиеся путем откладывания яиц. Самка оставляет их в норах или трещинах в скалах, а примерно через 9-11 недель появляются маленькие змеи. Молодые особи имеют такой же опасный яд, как и взрослые. Самцы достигают половой зрелости раньше – уже в полтора года, тогда как самкам нужно немного больше времени. Весной тайпаны спариваются, и между самцами могут возникать борьба за право на самку.

Несмотря на свою репутацию, тайпан не входит в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ученые, правда, пока не имеют достаточно данных об изменениях в его популяции и возможных угрозах.

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