Може забезпечувати найбільші міста протягом століть: вчені виявили під Атлантичним океаном величезне джерело питної води

Під товщею солоних вод Атлантики науковці виявили величезні запаси прісної води, які в майбутньому можуть допомогти подолати глобальний дефіцит цього ресурсу. Ще у 1976 році під час буріння біля північно-східного узбережжя США, шукаючи нафту й газ, дослідники натрапили на прісну воду.

Відтоді наукова спільнота дискутувала, чи можуть під океанічним дном існувати великі водоносні горизонти. І лише у 2025 році ця гіпотеза отримала переконливе підтвердження. пише AP News.

Міжнародна експедиція 501, яка тривала з травня до липня, досліджувала підводні горизонти поблизу мису Код. Використовуючи платформу, що зазвичай працює на нафтових родовищах, команда пробурила свердловину майже на 400 метрів під дном океану й отримала тисячі літрів води із солоністю, близькою до звичайних наземних джерел.

За попередніми оцінками, масштаби відкриття вражають: цього прихованого резервуару вистачило б, щоб забезпечити Нью-Йорк прісною водою на сотні років. Геофізик і учасник експедиції Брендон Дуган наголосив, що такі відкриття відбуваються в місцях, де ніхто й не сподівався знайти прісну воду.

Фахівці зазначають, що у світі стрімко зростає попит на воду. За прогнозами ООН, уже до 2030 року потреби людства перевищать наявні запаси майже на 40%. У багатьох містах світу дефіцит відчувається вже сьогодні. Саме тому океанічні водоносні горизонти можуть стати одним із ключових рішень у боротьбі з майбутньою водною кризою.

