Може пролити більше світла на інформацію про впливове королівство: науковці виявили місце народження бабусі Македонського

Археологи в Північній Македонії, можливо, виявили залишки Лінка — стародавнього міста, яке колись слугувало столицею королівства Лінкестіс. Якщо подальші дослідження підтвердять цю гіпотезу, знахідка може мати велике історичне значення, адже саме тут, ймовірно, народилася бабуся Олександра Македонського по батьковій лінії.

Лінкестіс був невеликим, але важливим королівством, яке існувало на території сучасної Північної Македонії до того, як стало частиною Македонської імперії за правління царя Філіпа II — батька Олександра Великого. Історичні джерела свідчать, що мати Філіпа, Еврідіка I Македонська, могла народитися саме в Лінку. Про це пише Live Science.

Про місце, розташоване поблизу села Црнобукі, археологам було відомо ще з 1966 року. Тоді його вважали військовим форпостом, а не повноцінним містом. Прорив у дослідженнях стався лише в 2023 році, коли команда вчених застосувала технологію лідару — сканування за допомогою лазерів, встановлених на безпілотниках. Цей метод дозволив створити детальну карту місцевості, навіть крізь густу рослинність.

Результати обстеження свідчать, що поселення мало акрополь площею щонайменше 2,8 гектара. Серед інших важливих знахідок — залишки текстильної майстерні, театру, а також численні артефакти: кераміка, монети, ігрові фігурки та навіть глиняний квиток до театру.

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До цього вважалося, що місто виникло вже після смерті Олександра Македонського, під час правління Філіпа V. Однак виявлення монети, викарбуваної в період з 325 до 323 років до н.е., свідчить про те, що місто існувало ще за життя самого Олександра.

Крім того, археологи знайшли сокири та фрагменти кераміки, які вказують на те, що ця територія була заселена ще у бронзовому віці — між 3300 та 1200 роками до н.е.

Один із провідних дослідників, Енгін Насух із Національного інституту Македонії та Музею в Бітолі, підкреслив, що стародавня Македонія мала ключову роль у формуванні сучасного уявлення про світ і прагнула об’єднати різні культури та цивілізації.

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