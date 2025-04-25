Может пролить больше света на информацию о влиятельном королевстве: ученые обнаружили место рождения бабушки Македонского

Археологи в Северной Македонии, возможно, обнаружили остатки Линка – древнего города, когда-то служившего столицей королевства Линкестис. Если дальнейшие исследования подтвердят эту гипотезу, находка может иметь большое историческое значение, ведь именно здесь, вероятно, родилась бабушка Александра Македонского по линии отца.

Линкестис был небольшим, но важным королевством, существовавшим на территории современной Северной Македонии до того, как стало частью Македонской империи во время правления царя Филиппа II — отца Александра Великого. Исторические источники свидетельствуют, что мать Филиппа, Эвридика I Македонска, могла родиться именно в Линке. Об этом пишет Live Science.

О месте, расположенном вблизи села Црнобуки, археологам было известно с 1966 года. Тогда он считался военным форпостом, а не полноценным городом. Прорыв в исследованиях произошел только в 2023 году, когда команда ученых применила технологию лидера – сканирование с помощью лазеров, установленных на беспилотниках. Этот метод позволил создать подробную карту местности, даже сквозь густую растительность.

Результаты обследования свидетельствуют, что поселение имело акрополь площадью не менее 2,8 гектара. Среди других важных находок – остатки текстильной мастерской, театра, а также многочисленные артефакты: керамика, монеты, игровые фигурки и даже глиняный билет в театр.

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До этого считалось, что город возник уже после смерти Александра Македонского во время правления Филиппа V. Однако обнаружение монеты, отчеканенной в период с 325 до 323 годов до н.э., свидетельствует о том, что город существовал еще при жизни самого Александра.

Кроме того, археологи нашли топоры и фрагменты керамики, указывающие на то, что эта территория была заселена еще в бронзовом возрасте - между 3300 и 1200 до н.э.

Один из ведущих исследователей, Энгин Насух из Национального института Македонии и Музея в Битоле, подчеркнул, что древняя Македония играла ключевую роль в формировании современного представления о мире и стремилась объединить разные культуры и цивилизации.

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