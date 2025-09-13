Може змінити уявлення про розвиток перших цивілізацій Америки: науковці зробили неймовірне відкриття у Перу (фото)

На північ від Ліми археологи зробили відкриття, яке може суттєво змінити уявлення про розвиток найдавніших цивілізацій Америки. У липні 2025 року після кількарічних розкопок під пісками пустелі виявили руїни міста Пеньїко, якому близько 3800 років. Це поселення належало до цивілізації каралів — однієї з найстаріших у світі.

Задовго до появи інків, майя та ацтеків на узбережжі сучасного Перу процвітала культура каралів. Її головний центр — Карал-Супе, якому приблизно 5 тисяч років. У 2009 році його внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. На відміну від багатьох інших цивілізацій того часу, карали не будували фортець і не використовували зброю, адже їхнє суспільство базувалося на торгівлі, ритуалах і згоді. Про це пише BBC.

У Каралі та навколишніх поселеннях проживало близько трьох тисяч людей. Завдяки вигідному розташуванню в долині Супе вони вели активну торгівлю з жителями Анд, узбережжя і навіть Амазонки. Карали вирощували бавовну, овочі, фрукти, займалися рибальством і збиранням морепродуктів, а натомість отримували мінерали та екзотичних тварин. Їхня архітектура вражала: амфітеатри будували з урахуванням сейсмічної активності, а музика й ритуали були невіддільною частиною життя.

Близько чотирьох тисяч років тому цивілізацію спіткала тривала посуха. Річки висохли, поля втратили врожайність, почався голод, і жителі змушені були залишити свої міста, зокрема Карал-Супе. Довгий час вважалося, що вони переселилися до узбережжя, однак відкриття Пеньїко довело інший сценарій.

Місто розташоване на висоті близько 600 метрів, поруч із джерелами талої води з Анд, що забезпечувало його мешканців водою навіть у часи кліматичних змін. Археологи наголошують: переселення відбулося мирно, без воєн і внутрішніх конфліктів. У руїнах не виявлено ні зброї, ні оборонних споруд, що робить це явище унікальним для тієї епохи.

Сьогодні Пеньїко частково відкритий для туристів. Тут можна побачити залишки храмів, житлових будівель і круглих площ, які, ймовірно, були адміністративними центрами. Дослідники припускають, що суспільство каралів мало елементи колективного управління, схожі на ті, що згодом виникли у Стародавній Греції.

Гіди вже запрошують відвідати долину Супе, але археологи застерігають: більшість міста ще прихована під піском, і попереду — нові відкриття.

