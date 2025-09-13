Может изменить представление о развитии первых цивилизаций Америки: ученые совершили невероятное открытие в Перу (фото)

К северу от Лимы археологи совершили открытие, которое может существенно изменить представление о развитии древнейших цивилизаций Америки. В июле 2025 года после нескольких лет раскопок под песками пустыни обнаружили руины города Пеньико, которому около 3800 лет. Это поселение принадлежало к цивилизации королей – одному из старейших в мире.

Задолго до появления инков, майя и ацтеков на побережье Перу процветала культура королей. Ее главный центр – Карал-Супе, которому примерно 5 тысяч лет. В 2009 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от многих других цивилизаций того времени, наказывали не строили крепостей и не использовали оружие, ведь их общество базировалось на торговле, ритуалах и согласии. Об этом пишет BBC.

В Карале и окрестных поселениях проживало около трех тысяч человек. Благодаря выгодному расположению в долине Супе они вели активную торговлю с жителями Анд, побережья и даже Амазонки. Каралы выращивали хлопок, овощи, фрукты, занимались рыболовством и сбором морепродуктов, а получали минералы и экзотических животных. Их архитектура поражала: амфитеатры строили с учетом сейсмической активности, а музыка и ритуалы были неотъемлемой частью жизни.

Около четырех тысяч лет назад цивилизацию постигла длительная засуха. Реки высохли, поля потеряли урожайность, начался голод, и жители вынуждены были покинуть свои города, в том числе Карал-Супе. Долгое время считалось, что они переселились на побережье, однако открытие Пеньико доказало другой сценарий.

Читайте также: Святое открытие: археологи в Израиле обнаружили место, где Иисус превратил воду в вино (фото)

Город расположен на высоте около 600 метров, рядом с источниками талой воды из Анд, что снабжало его жителей водой даже во времена климатических изменений. Археологи отмечают: переселение произошло мирно, без войн и внутренних конфликтов. В развалинах не обнаружено ни оружия, ни оборонительных сооружений, что делает это явление уникальным для той эпохи.

Сегодня Пеньико отчасти открыт для туристов. Здесь можно увидеть остатки храмов, жилых построек и круглых площадей, которые, вероятно, были административными центрами. Исследователи предполагают, что общество королей имело элементы коллективного управления, подобные тем, что впоследствии возникли в Древней Греции.

Гиды уже приглашают посетить долину Супе, но археологи предостерегают: большинство города еще скрыто под песком, и впереди новые открытия.

Ранее мы рассказывали, что на основе 5000 лет учёный спрогнозировал будущее мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !