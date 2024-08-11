Морозиво з кавуна: смачно та корисно
Зробив сезонний смаколик, який і діти, і дорослі будуть їсти із задоволенням, бо це смачно та корисно!
Потрібно:
- пів кавуна і ще трішки
- стакан полуниці
- стакан малини
- 2ст ложки меду
За великим бажанням, можна додати трохи лимонного соку для яскравості!
Готуємо.
Виймаю м’якіть кавуна, зачищаю від кісточок і заморожую!
- у чашу блендера поміщаю впереміш зі свіжими ягодами, додаю мед, якщо ягоди не кислі можна вичавити лимонного соку і збиваю в однорідну суміш.
- куштую отриманий мʼякий сорбет і насипаю його назад у зачищену половинку кавуна
І даю малечі !
В процесі виймання мʼякоті кавуна, у ньому залишається багато соку. Його я зливаю у стакан з льодом та додаю мʼяту і отримую смачний та освіжаючий напій!
Можна одразу брати напів заморожений кавун та заморожені ягоди, буде однаковий результат.