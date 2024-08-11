Морозиво з кавуна: смачно та корисно

Зробив сезонний смаколик, який і діти, і дорослі будуть їсти із задоволенням, бо це смачно та корисно!

Потрібно:

пів кавуна і ще трішки

стакан полуниці

стакан малини

2ст ложки меду

За великим бажанням, можна додати трохи лимонного соку для яскравості!

Готуємо.

Виймаю м’якіть кавуна, зачищаю від кісточок і заморожую!

у чашу блендера поміщаю впереміш зі свіжими ягодами, додаю мед, якщо ягоди не кислі можна вичавити лимонного соку і збиваю в однорідну суміш.

куштую отриманий мʼякий сорбет і насипаю його назад у зачищену половинку кавуна

І даю малечі !

В процесі виймання мʼякоті кавуна, у ньому залишається багато соку. Його я зливаю у стакан з льодом та додаю мʼяту і отримую смачний та освіжаючий напій!

Можна одразу брати напів заморожений кавун та заморожені ягоди, буде однаковий результат.