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Мороженое из арбуза: вкусно и полезно
Сделал сезонный вкус, который и дети, и взрослые будут есть с удовольствием, потому что это вкусно и полезно!
Требуется:
- поларбуза и еще немного
- стакан клубники
- стакан малины
- 2ст ложки меда
По большому желанию можно добавить немного лимонного сока для яркости!
Готовим.
Вынимаю мякоть арбуза, зачищаю от косточек и замораживаю!
- в чашу блендера помещаю вперемешку со свежими ягодами, добавляю мед, если ягоды не кислые можно выжать лимонный сок и взбиваю в однородную смесь.
- пробую полученный мягкий сорбет и насыпаю его обратно в зачищенную половинку арбуза
И даю малышам!
В процессе извлечения мякоти арбуза, в нем остается много сока. Его я сливаю в стакан со льдом и добавляю мяту и получаю вкусный и освежающий напиток!
Можно сразу брать полузамороженный арбуз и ягоды, будет одинаковый результат.