Можуть померти: які рослини у жодному разі не можна садити біля гортензій

Гортензії - це чудові квітучі кущі, які прикрашають багато садів. Їхнє пишне цвітіння та невибагливість у догляді роблять їх улюбленцями садівників.

Однак, щоб ваші гортензії цвіли пишно та рясно, важливо знати, які рослини не рекомендується садити біля них.

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"Шкідливі сусіди" для гортензій:

1. Бугенвілія: ця швидкозростаюча рослина може затьмарити гортензії, забираючи у них світло та поживні речовини.

2. Горіхові дерева: виділяють токсин юглон, який шкідливий для гортензій та може призвести до їх загибелі.

3. Азалії та рододендрони: ці рослини також віддають перевагу кислому ґрунту, як і гортензії. Це може призвести до жорсткої конкуренції за поживні речовини, що негативно вплине на обидва види.

4. Сукуленти: гортензії люблять воду, а сукуленти - ні. Різні потреби цих рослин у поливі ускладнюють догляд за ними, тому краще їх не садити разом.

Крім цих 4-х рослин, рекомендується уникати саджання біля гортензій інших рослин, які потребують багато води. Це може призвести до перезволоження ґрунту, що може спричинити загнивання коренів гортензій.

Дізнайтеся, чим треба підживлювати гортензію, щоб отримати гарні блакитні квіти.

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