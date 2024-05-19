Могут умереть: какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле гортензий

Гортензии – это великолепные цветущие кусты, которые украшают многие сады. Их пышное цветение и неприхотливость в уходе делают их любимцами садоводов.

Однако чтобы ваши гортензии цвели пышно и обильно, важно знать, какие растения не рекомендуется сажать возле них.

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"Вредные соседи" для гортензий:

1. Бугенвилия: это быстрорастущее растение может затмить гортензии, забирая у них свет и питательные вещества.

2. Ореховые деревья: выделяют токсин юглон, который вреден для гортензий и может привести к их гибели.

3. Азалии и рододендроны: эти растения также предпочитают кислую почву, как и гортензии. Это может привести к жесткой конкуренции за питательные вещества, что окажет негативное влияние на оба вида.

4. Суккуленты: гортензии любят воду, а суккуленты – нет. Различные потребности этих растений в поливе усложняют уход за ними, поэтому лучше их не сажать вместе.

Кроме этих 4-х растений, рекомендуется избегать посадки у гортензий других растений, требующих много воды. Это может привести к переувлажнению почвы, что может привести к загниванию корней гортензий.

Узнайте, чем нужно подпитывать гортензию, чтобы получить красивые голубые цветы.

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