Чи можуть в Україні заарештувати майно чоловіка, що живе за кордоном

Чи можуть заарештувати майно військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном?

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачає обов'язок для чоловіків призовного віку протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Закон про мобілізацію є обов'язковим до виконання для всіх військовозобов'язаних громадян України, незалежно від їхнього місця перебування. Про це пише ТСН.

Читайте також: Депутати дозволили мобілізувати до Сил оборони засуджених

Що чекає на чоловіків, які перебувають за кордоном і не виконають цю вимогу?

Штраф: Перш за все, за прострочене оновлення даних їм загрожує штраф від 3000 до 5000 гривень.

Перш за все, за прострочене оновлення даних їм загрожує штраф від 3000 до 5000 гривень. Обмеження на виїзд з країни: Чоловікам, які не оновили дані, можуть обмежити виїзд з України .

Чоловікам, які не оновили дані, можуть . Неможливість отримання консульських послуг: Їм також можуть відмовити у наданні консульських послуг , наприклад, у поновленні закордонного паспорта .

Їм також , наприклад, у . Втрата права на виїзд за кордон: У крайньому випадку, суд може забрати у них право на виїзд за кордон на певний час.

Важливо:

Оновити дані можна через центри надання адміністративних послуг , електронний кабінет призовника або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування.

, або за місцем перебування. Навіть якщо чоловік не планує повертатися до України найближчим часом, оновлення даних все одно є його обов'язком .

. За невиконання цього обов'язку до нього можуть бути застосовані санкції.

Рекомендації:

Чоловікам, які перебувають за кордоном, рекомендується якнайшвидше оновити свої облікові дані у ТЦК.

у ТЦК. Зробити це можна онлайн , через електронний кабінет призовника.

, через електронний кабінет призовника. У разі виникнення питань можна звернутися до консульства України в країні перебування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!