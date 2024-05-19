Чи можуть в Україні заарештувати майно чоловіка, що живе за кордоном
З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачає обов'язок для чоловіків призовного віку протягом 60 днів оновити свої облікові дані.
Закон про мобілізацію є обов'язковим до виконання для всіх військовозобов'язаних громадян України, незалежно від їхнього місця перебування. Про це пише ТСН.
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Що чекає на чоловіків, які перебувають за кордоном і не виконають цю вимогу?
- Штраф: Перш за все, за прострочене оновлення даних їм загрожує штраф від 3000 до 5000 гривень.
- Обмеження на виїзд з країни: Чоловікам, які не оновили дані, можуть обмежити виїзд з України.
- Неможливість отримання консульських послуг: Їм також можуть відмовити у наданні консульських послуг, наприклад, у поновленні закордонного паспорта.
- Втрата права на виїзд за кордон: У крайньому випадку, суд може забрати у них право на виїзд за кордон на певний час.
Важливо:
- Оновити дані можна через центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет призовника або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування.
- Навіть якщо чоловік не планує повертатися до України найближчим часом, оновлення даних все одно є його обов'язком.
- За невиконання цього обов'язку до нього можуть бути застосовані санкції.
Рекомендації:
- Чоловікам, які перебувають за кордоном, рекомендується якнайшвидше оновити свої облікові дані у ТЦК.
- Зробити це можна онлайн, через електронний кабінет призовника.
- У разі виникнення питань можна звернутися до консульства України в країні перебування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.
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