Могут ли в Украине арестовать имущество мужчины, живущего за границей

С 18 мая 2024 г. в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, предусматривает обязанность для мужчин призывного возраста в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Закон о мобилизации является обязательным для всех военнообязанных граждан Украины, независимо от их места пребывания. Об этом пишет ТСН.

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Что ждет мужчин, которые находятся за границей и не выполнят это требование?

Штраф: Прежде всего за просроченное обновление данных им грозит штраф от 3000 до 5000 гривен.

Прежде всего за просроченное обновление данных им грозит штраф от 3000 до 5000 гривен. Ограничения на выезд из страны: Не обновившие данные мужчинам могут ограничить выезд из Украины.

Невозможность получения консульских услуг: Им также могут отказать в предоставлении консульских услуг , например, в возобновлении загранпаспорта .

Им также , например, в . Утрата права на выезд за границу: В крайнем случае суд может забрать у них право на выезд за границу на определенное время.

Важно:

Обновить данные можно через центры предоставления административных услуг, электронный кабинет призывника или территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения.

Даже если мужчина не планирует возвращаться в Украину в ближайшее время, обновление данных все равно является его обязанностью .

. За неисполнение этой обязанности к нему могут быть применены санкции.

Рекомендации:

Мужчинам, которые находятся за границей, рекомендуется как можно быстрее обновить свои учетные данные в ТЦК.

в ТЦК. Сделать это можно онлайн через электронный кабинет призывника.

через электронный кабинет призывника. В случае возникновения вопросов можно обратиться в консульство Украины в стране пребывания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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