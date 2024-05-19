Могут ли в Украине арестовать имущество мужчины, живущего за границей
С 18 мая 2024 г. в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, предусматривает обязанность для мужчин призывного возраста в течение 60 дней обновить свои учетные данные.
Закон о мобилизации является обязательным для всех военнообязанных граждан Украины, независимо от их места пребывания. Об этом пишет ТСН.
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Что ждет мужчин, которые находятся за границей и не выполнят это требование?
- Штраф: Прежде всего за просроченное обновление данных им грозит штраф от 3000 до 5000 гривен.
- Ограничения на выезд из страны: Не обновившие данные мужчинам могут ограничить выезд из Украины.
- Невозможность получения консульских услуг: Им также могут отказать в предоставлении консульских услуг, например, в возобновлении загранпаспорта.
- Утрата права на выезд за границу: В крайнем случае суд может забрать у них право на выезд за границу на определенное время.
Важно:
- Обновить данные можно через центры предоставления административных услуг, электронный кабинет призывника или территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения.
- Даже если мужчина не планирует возвращаться в Украину в ближайшее время, обновление данных все равно является его обязанностью.
- За неисполнение этой обязанности к нему могут быть применены санкции.
Рекомендации:
- Мужчинам, которые находятся за границей, рекомендуется как можно быстрее обновить свои учетные данные в ТЦК.
- Сделать это можно онлайн через электронный кабинет призывника.
- В случае возникновения вопросов можно обратиться в консульство Украины в стране пребывания.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.
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