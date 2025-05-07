Мобілізація жінок у травні: що змінилось та чи можна виїжджати за кордон

В Україні частина жінок підлягає обов’язковому військовому обліку — насамперед це стосується медичних працівниць та фармацевток. Інші ж українки можуть ставати на облік лише за власним бажанням.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі "УНІАН".За її словами, жінки, які зобов’язані стати на військовий облік, несуть відповідальність за його порушення на рівні з чоловіками. У період дії воєнного стану порушення облікових правил може обернутися для них штрафом від 17 до 25,5 тисяч гривень.

"Спочатку складається адміністративний протокол. Жінку, яку притягують до відповідальності, про це повідомляють, і вона має право захищати свої інтереси. Після розгляду справи приймається рішення — чи буде застосовано адмінвідповідальність", — пояснила юристка.

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Водночас на українських жінок, які не перебувають на військовому обліку, не поширюються обмеження на виїзд за кордон.

Савченко також зазначила, що жінки вважаються військовозобов’язаними, як правило, до 60 років. Для генералів цей вік підвищується до 65.

Жінки, які стали на облік, зобов’язані проходити медичну комісію, а також повідомляти про зміну місця проживання чи сімейного статусу.

Виключити з військового обліку можуть лише в окремих випадках — досягнення граничного віку, втрата громадянства України, смерть або неможливість служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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