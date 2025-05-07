Мобилизация женщин в мае: что изменилось и можно ли уезжать за границу

В Украине часть женщин подлежит обязательному военному учету — это прежде всего касается медицинских работниц и фармацевток. Остальные же украинки могут становиться на учет только по собственному желанию.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии "УНИАН". По ее словам, женщины, которые обязаны стать на военный учет, несут ответственность за его нарушение на уровне с мужчинами. В период действия военного положения нарушение учетных правил может обернуться для них штрафом от 17 до 25,5 тысяч гривен.

"Сначала составляется административный протокол. Женщину, привлекаемую к ответственности, об этом сообщают, и она имеет право защищать свои интересы. После рассмотрения дела принимается решение — будет ли применен админответственность", — объяснила юрист.

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В то же время, на украинских женщин, не состоящих на военном учете, не распространяются ограничения на выезд за границу.

Савченко также отметила, что женщины числятся военнообязанными, как правило, до 60 лет. Для генералов этот возраст увеличивается до 65.

Ставшие на учет женщины обязаны проходить медицинскую комиссию, а также сообщать об изменении места жительства или семейного статуса.

Исключить из военного учета могут только в отдельных случаях - достижение предельного возраста, потеря гражданства Украины, смерть или невозможность службы по состоянию здоровья.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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