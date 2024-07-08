Кохання довжиною у 1600 років: у Китаї розкопали гробницю пари, яка обіймається (фото)

Археологи з Університету Цзілінь зробили дивовижне відкриття: вони знайшли гробницю, в якій пара закоханих обіймається вже понад 1600 років. Ця гробниця належить до періоду династії Північна Вей (386-534 роки).

Відкриття було зроблено у 2020 році в місті Датун, що знаходиться в провінції Шаньсі на півночі Китаю. Закохані були поховані разом в одній могилі та труні. Чоловік обіймав жінку за талію, а вона поклала голову на його плече та притискалася до його грудей. На безіменному пальці її лівої руки була знайдена срібна каблучка, повідомляє 2plus2.ua.

Подальші дослідження виявили, що права рука чоловіка мала інфікований перелом, який не загоївся. Кістки жінки були здоровими. Це може свідчити про можливе самогубство пари.

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Ця знахідка є винятковою. Хоча в Китаї раніше знаходили могили подружніх пар з династії Північна Вей, добре збережені гробниці такого типу зустрічаються рідко. На думку дослідників, такі гробниці допомагають краще зрозуміти соціальні уявлення про життя та смерть, а також ставлення до кохання в той час. Співжиття різних етнічних груп сприяло формуванню плюралістичного етосу.

Датун був важливим культурним центром того періоду. Тут процвітала тенденція туги за коханням. У династії Північна Вей перстень часто використовували як символ кохання або шлюбу, а не просто як прикрасу. Гробниці закоханих, що обіймаються, були знайдені й в інших частинах світу, наприклад, у Вальдарно в Італії та в Алепотрипі в Греції.

Кохання довжиною у 1600 років: у Китаї розкопали гробницю пари, яка обіймається (фото). Джерело: 2plus2.ua Кохання довжиною у 1600 років: у Китаї розкопали гробницю пари, яка обіймається (фото). Джерело: 2plus2.ua

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