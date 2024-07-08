Археологи из Университета Цзилинь совершили удивительное открытие: они нашли гробницу, в которой пара влюбленных обнимается уже более 1600 лет. Эта гробница относится к периоду династии Северная Вэй (386-534 годы).

Открытие было сделано в 2020 году в городе Датун, расположенном в провинции Шаньси на севере Китая. Влюбленные были похоронены вместе в одной могиле и гробу. Муж обнимал женщину за талию, а она положила голову на его плечо и прижималась к его груди. На безымянном пальце ее левой руки было найдено серебряное кольцо, сообщает 2plus2.ua.

Дальнейшие исследования выявили, что правая рука мужчины имела инфицированный не заживающий перелом. Кости женщины были здоровы. Это может свидетельствовать о возможном самоубийстве пара.

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Эта находка исключительна. Хотя в Китае раньше находили могилы супружеских пар из династии Северная Вэй, хорошо сохранившиеся гробницы такого типа встречаются редко. По мнению исследователей, такие гробницы помогают лучше понять социальные представления о жизни и смерти, а также отношение к любви в то время. Сожительство разных этнических групп способствовало формированию плюралистического этоса.

Датун являлся важным культурным центром того периода. Здесь процветала тенденция тоски по любви. В династии Северная Вэй кольцо часто использовали как символ любви или брака, а не просто как украшение. Обнимаемые гробницы влюбленных были найдены и в других частях света, например, в Вальдарно в Италии и в Алепотрипе в Греции.

Любовь длиной в 1600 лет: в Китае раскопали гробницу обнимающейся пары (фото). Источник: 2plus2.ua

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