Цибуля, картопля, деякі види капусти і не лише: що можна встигнути посадити до кінця травня
Травень – чудовий час для завершення посадок на городі та в саду. Якщо ви ще не все висадили, не хвилюйтеся, адже до кінця місяця є час, щоб наздогнати. Про це пише ТСН.
Що можна посіяти у відкритий ґрунт до кінця травня:
Овочі:
- Пізні сорти моркви та буряка
- Пряні трави: петрушка, шпинат, кріп, крес-салат, кінза
- Цибулю (в тому числі на перо)
- Картоплю
- Середньостиглі сорти капусти
- Огірки
- Редиску
- Кабачки (якщо тепло буде зберігатися до кінця травня)
Зелень:
- Салат
- Щавель
- Руккола
Пересаджування розсади:
- Перці, помідори, баклажани (після того, як минуть всі заморозки)
Догляд за вже посадженими рослинами:
- Підгодуйте ранню капусту селітрою (300 г/10 м²)
- Проведіть прополку та розпушування ґрунту
- Поливайте рослини теплою водою, особливо в спекотну погоду
- Боротьба з шкідниками та хворобами
Читайте також: Чому не можна садити хвойні дерева біля хати
Квіти, які можна посадити до кінця травня:
- Кореневищні: іриси, канни, хости, лілейники
- Після настання стійкого тепла: розсада петунії та пеларгонії, бульби кал, гладіолусів, анемон
Пам'ятайте:
- Для кожної культури існують свої оптимальні терміни посадки та догляду.
- Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб вчасно реагувати на зміни.
- Не бійтеся експериментувати та пробувати нові сорти та методи вирощування.
Бажаємо вам щедрого врожаю та мальовничого саду!
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!