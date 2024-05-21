Лук, картофель, некоторые виды капусты и не только: что можно успеть посадить до конца мая

Май – прекрасное время для завершения посадок на огороде и саду. Если вы еще не все взорвали, не волнуйтесь, ведь до конца месяца есть время, чтобы догнать. Об этом пишет ТСН.

Что можно посеять в открытую почву до конца мая:

Овощи:

Поздние сорта моркови и свеклы

Пряные травы: петрушка, шпинат, укроп, кресс-салат, кинза

Лук (в том числе перо)

Картофель

Среднеспелые сорта капусты

Огурцы

Редиска

Кабачки (если тепло будет храниться до конца мая)

Зелень:

Салат

Щавель

Руккола

Пересадка рассады:

Перцы, помидоры, баклажаны (после того, как пройдут все заморозки)

Уход за уже посаженными растениями:

Подкормите раннюю капусту селитрой (300 г/10 м²)

Проведите прополку и рыхление почвы

Поливайте растения теплой водой, особенно в жаркую погоду

Борьба с вредителями и болезнями

Читайте также: Почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома

Цветы, которые можно посадить до конца мая:

Корневищные: ирисы, канны, хосты, лилейники

ирисы, канны, хосты, лилейники После наступления устойчивого тепла: рассада петунии и пеларгонии, клубни кал, гладиолусов, анемон

Помните:

Для каждой культуры существуют свои оптимальные сроки посадки и ухода.

Следите за прогнозом погоды, чтобы своевременно реагировать на изменения.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сорта и методы выращивания.

Желаем вам обильного урожая и живописного сада!

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !