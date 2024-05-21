Лук, картофель, некоторые виды капусты и не только: что можно успеть посадить до конца мая
Май – прекрасное время для завершения посадок на огороде и саду. Если вы еще не все взорвали, не волнуйтесь, ведь до конца месяца есть время, чтобы догнать. Об этом пишет ТСН.
Что можно посеять в открытую почву до конца мая:
Овощи:
- Поздние сорта моркови и свеклы
- Пряные травы: петрушка, шпинат, укроп, кресс-салат, кинза
- Лук (в том числе перо)
- Картофель
- Среднеспелые сорта капусты
- Огурцы
- Редиска
- Кабачки (если тепло будет храниться до конца мая)
Зелень:
- Салат
- Щавель
- Руккола
Пересадка рассады:
- Перцы, помидоры, баклажаны (после того, как пройдут все заморозки)
Уход за уже посаженными растениями:
- Подкормите раннюю капусту селитрой (300 г/10 м²)
- Проведите прополку и рыхление почвы
- Поливайте растения теплой водой, особенно в жаркую погоду
- Борьба с вредителями и болезнями
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Цветы, которые можно посадить до конца мая:
- Корневищные: ирисы, канны, хосты, лилейники
- После наступления устойчивого тепла: рассада петунии и пеларгонии, клубни кал, гладиолусов, анемон
Помните:
- Для каждой культуры существуют свои оптимальные сроки посадки и ухода.
- Следите за прогнозом погоды, чтобы своевременно реагировать на изменения.
- Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сорта и методы выращивания.
Желаем вам обильного урожая и живописного сада!
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