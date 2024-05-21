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Лук, картофель, некоторые виды капусты и не только: что можно успеть посадить до конца мая

Цихоцкая Мария

Лук, картофель, некоторые виды капусты и не только: что можно успеть посадить до конца мая
Если вы еще не все взорвали, не волнуйтесь, ведь до конца месяца есть время, чтобы догнать.

Май – прекрасное время для завершения посадок на огороде и саду. Если вы еще не все взорвали, не волнуйтесь, ведь до конца месяца есть время, чтобы догнать. Об этом пишет ТСН.

Что можно посеять в открытую почву до конца мая:

Овощи:

  • Поздние сорта моркови и свеклы
  • Пряные травы: петрушка, шпинат, укроп, кресс-салат, кинза
  • Лук (в том числе перо)
  • Картофель
  • Среднеспелые сорта капусты
  • Огурцы
  • Редиска
  • Кабачки (если тепло будет храниться до конца мая)

Зелень:

  • Салат
  • Щавель
  • Руккола

Пересадка рассады:

  • Перцы, помидоры, баклажаны (после того, как пройдут все заморозки)

Уход за уже посаженными растениями:

  • Подкормите раннюю капусту селитрой (300 г/10 м²)
  • Проведите прополку и рыхление почвы
  • Поливайте растения теплой водой, особенно в жаркую погоду
  • Борьба с вредителями и болезнями

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Цветы, которые можно посадить до конца мая:

  • Корневищные: ирисы, канны, хосты, лилейники
  • После наступления устойчивого тепла: рассада петунии и пеларгонии, клубни кал, гладиолусов, анемон

Помните:

  • Для каждой культуры существуют свои оптимальные сроки посадки и ухода.
  • Следите за прогнозом погоды, чтобы своевременно реагировать на изменения.
  • Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сорта и методы выращивания.

Желаем вам обильного урожая и живописного сада!

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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