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Соціум

Цибуля, картопля, деякі види капусти і не лише: що можна встигнути посадити до кінця травня

Ціхоцька Марія

Цибуля, картопля, деякі види капусти і не лише: що можна встигнути посадити до кінця травня
Якщо ви ще не все висадили, не хвилюйтеся, адже до кінця місяця є час, щоб наздогнати.

Травень – чудовий час для завершення посадок на городі та в саду. Якщо ви ще не все висадили, не хвилюйтеся, адже до кінця місяця є час, щоб наздогнати. Про це пише ТСН.

Що можна посіяти у відкритий ґрунт до кінця травня:

Овочі:

  • Пізні сорти моркви та буряка
  • Пряні трави: петрушка, шпинат, кріп, крес-салат, кінза
  • Цибулю (в тому числі на перо)
  • Картоплю
  • Середньостиглі сорти капусти
  • Огірки
  • Редиску
  • Кабачки (якщо тепло буде зберігатися до кінця травня)

Зелень:

  • Салат
  • Щавель
  • Руккола

Пересаджування розсади:

  • Перці, помідори, баклажани (після того, як минуть всі заморозки)

Догляд за вже посадженими рослинами:

  • Підгодуйте ранню капусту селітрою (300 г/10 м²)
  • Проведіть прополку та розпушування ґрунту
  • Поливайте рослини теплою водою, особливо в спекотну погоду
  • Боротьба з шкідниками та хворобами

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Квіти, які можна посадити до кінця травня:

  • Кореневищні: іриси, канни, хости, лілейники
  • Після настання стійкого тепла: розсада петунії та пеларгонії, бульби кал, гладіолусів, анемон

Пам'ятайте:

  • Для кожної культури існують свої оптимальні терміни посадки та догляду.
  • Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб вчасно реагувати на зміни.
  • Не бійтеся експериментувати та пробувати нові сорти та методи вирощування.

Бажаємо вам щедрого врожаю та мальовничого саду!

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