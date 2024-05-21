Цибуля, картопля, деякі види капусти і не лише: що можна встигнути посадити до кінця травня

Травень – чудовий час для завершення посадок на городі та в саду. Якщо ви ще не все висадили, не хвилюйтеся, адже до кінця місяця є час, щоб наздогнати. Про це пише ТСН.

Що можна посіяти у відкритий ґрунт до кінця травня:

Овочі:

Пізні сорти моркви та буряка

Пряні трави: петрушка, шпинат, кріп, крес-салат, кінза

Цибулю (в тому числі на перо)

Картоплю

Середньостиглі сорти капусти

Огірки

Редиску

Кабачки (якщо тепло буде зберігатися до кінця травня)

Зелень:

Салат

Щавель

Руккола

Пересаджування розсади:

Перці, помідори, баклажани (після того, як минуть всі заморозки)

Догляд за вже посадженими рослинами:

Підгодуйте ранню капусту селітрою (300 г/10 м²)

Проведіть прополку та розпушування ґрунту

Поливайте рослини теплою водою, особливо в спекотну погоду

Боротьба з шкідниками та хворобами

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Квіти, які можна посадити до кінця травня:

Кореневищні: іриси, канни, хости, лілейники

іриси, канни, хости, лілейники Після настання стійкого тепла: розсада петунії та пеларгонії, бульби кал, гладіолусів, анемон

Пам'ятайте:

Для кожної культури існують свої оптимальні терміни посадки та догляду.

Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб вчасно реагувати на зміни.

Не бійтеся експериментувати та пробувати нові сорти та методи вирощування.

Бажаємо вам щедрого врожаю та мальовничого саду!

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