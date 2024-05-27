Хто з водіїв винний у цій ДТП: задачі на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається на перехрестях з круговим рухом.

Хто винен у цій ДТП, водій синього чи зеленого автомобіля? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Згідно з ПДР, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

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Таким чином водій синього автомобіля мусить під час виїзду з перехрестя не створювати перешкоди. Тобто, він мусить дати дорогу автомобілям, що рухаються праворуч.

Тому у цій ДТП винним буде водій синього автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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