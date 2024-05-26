Як водій може проїхати таке перехрестя: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається на перехрестях з круговим рухом.

За якими напрямками може проїхати водій білого автомобіля? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

У прикладі наведено кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух". Задача пропонує три варіанти для проїзду – заїзд на коло з лівої смуги у ліву смугу і подальший з'їзд з кола; заїзд з лівої смуги у ліву смугу, але з перестроюванням у праву смугу; перестроювання перед колом у праву смугу для заїзду у праву смугу та з'їздом з неї.

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Згідно з ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч, чи розворотом, водій має зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, окрім випадків, коли виконується поворот при в'їзді на кругове перехрестя. Тобто заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.

Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо це не суперечить дорожнім знакам чи розмітці, а також, якщо це не створює небезпеки чи перешкод для інших водіїв.

У задачі не зображені інші автомобілі. Відповідно, правильними будуть всі три траєкторії руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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