Хто з водіїв повинен дати дорогу: перевірте знання з ПДР

Водії автотранспорту, на чиїй смузі знаходиться перешкода, мають поступатися місцем тим автомобілям, що їдуть їм назустріч. Однак це у випадку, якщо іншого не вказує встановлений дорожній знак.

Пропонуємо пройти тест на правила дорожнього руху та вказати правильну відповідь, хто з водіїв у цьому випадку має поступитися дорогою.

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Перевірте свої знання з ПДР та вкажіть, хто з водіїв повинен дати дорогу:

Водій, який рухається з меншою швидкістю. Водій, на смузі якого є перешкода. Водій, на смузі якого немає перешкод.

Хто з водіїв повинен дати дорогу. Джерело: manualov.net Хто з водіїв повинен дати дорогу. Джерело: manualov.net

Цікавий факт, 89.6% опитаних водіїв вказали правильну відповідь та цей тест. Правильним є другий варіант – поступитися дорогою має водій, на смузі якого є перешкода.

Правила дорожнього руху в цій ситуації вказують: якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити його транспортного засобу заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу (п. 13.4 ПДР).

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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