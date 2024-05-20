Кто из водителей должен дать дорогу: проверьте знания по ПДД

Водители автотранспорта, на чьей полосе находится препятствие, должны уступать место едущим им навстречу автомобилям. Однако это в случае, если другой не указывает установленный дорожный знак.

Предлагаем пройти тест на правила дорожного движения и указать правильный ответ, кто из водителей в этом случае должен уступить дорогу.

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Проверьте свои знания по ПДД и укажите, кто из водителей должен дать дорогу:

Водитель, двигающийся с меньшей скоростью. Водитель, на полосе которого есть препятствие. Водитель, на полосе которого нет помех.

Кто из водителей должен дать дорогу. Источник: manualov.net

Интересный факт, 89.6% опрошенных водителей указали правильный ответ и этот тест. Правильный второй вариант – уступить дорогу имеет водитель, на полосе которого есть препятствие.

Правила дорожного движения в этой ситуации указывают: если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого препятствует или габариты его транспортного средства мешают встречному движению, должен дать дорогу (п. 13.4 ПДД).

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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