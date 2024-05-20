Кто из водителей должен дать дорогу: проверьте знания по ПДД
Водители автотранспорта, на чьей полосе находится препятствие, должны уступать место едущим им навстречу автомобилям. Однако это в случае, если другой не указывает установленный дорожный знак.
Предлагаем пройти тест на правила дорожного движения и указать правильный ответ, кто из водителей в этом случае должен уступить дорогу.
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Проверьте свои знания по ПДД и укажите, кто из водителей должен дать дорогу:
- Водитель, двигающийся с меньшей скоростью.
- Водитель, на полосе которого есть препятствие.
- Водитель, на полосе которого нет помех.
Интересный факт, 89.6% опрошенных водителей указали правильный ответ и этот тест. Правильный второй вариант – уступить дорогу имеет водитель, на полосе которого есть препятствие.
Правила дорожного движения в этой ситуации указывают: если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого препятствует или габариты его транспортного средства мешают встречному движению, должен дать дорогу (п. 13.4 ПДД).
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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