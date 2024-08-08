Компот на зиму з цілих груш: як закрити, щоб кришки не позривало

Компоти з груш та консервовані груші у сиропі – доволі популярні закрутки на зиму. Однак дуже часто такі заготовки псуються вже за кілька діб після приготування.

Груші, законсервовані за цим рецептом, вас приємно здивують, оскільки жодна банка з ними не зірветься у погребі чи кладовці. Секрет полягає у додаванні до сиропу лимонної кислоти, повідомляє канал "Класична кухня".

Вас також зацікавить: Варення з кабачків та лимонів: ідеально смакує до чаю взимку

Продукти:

Стиглі груші з міцною шкіркою - 1,5 кг

Цукор - 400 г

Ванільний цукор - 1 пакетик

Лимонна кислота - 1 ч. ложка (без гірки на трилітрову банку)

Як приготувати:

Груші треба добре вимити, можна розрізати навпіл і видалити серцевину. Закип'ятіть воду, додайте цукор і лимонну кислоту. Перемішайте до повного розчинення цукру.

Потім груші треба опустити в гарячий сироп і варити протягом 2-3 хвилин. Потім вийміть груші шумівкою і дайте стекти сиропу.

Повторіть процедуру варіння груш в сиропі ще 2 рази. Залийте гарячим сиропом груші в стерилізованих банках, залишаючи невеликий простір до верху.

Закрийте банки стерилізованими кришками й переверніть догори дном. Укутайте теплою ковдрою на 2 доби.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!