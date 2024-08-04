Варення з кабачків та лимонів: ідеально смакує до чаю взимку

Кабачки доволі універсальні овочі, з яких можна приготувати не лише солоні чи перчені страви, а й справжні солодощі. Спробуйте приготувати ароматне варення з кабачків та лимонів.

Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватися солодким смаком літа навіть холодної зимою. Рецептом варення з кабачків та лимонів поділилися автори кулінарного блогу "Моє Подвір'я".

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Поєднання солодких кабачків та кислого лимона створює унікальний смак, який нагадує тропічні фрукти. З приготуванням такого варення впорається навіть новачок на кухні.

Що вам знадобиться:

Кабачки - 3 кг

Цукор - 3 кг

Лимон - 1 шт.

Покрокова інструкція:

Підготовка кабачків: добре вимийте кабачки, очистьте від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Заливка цукром: змішайте кабачки з цукром у великій каструлі та залиште на кілька годин, щоб пустили сік. Варіння: поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння та варіть 20 хвилин. Залиште на ніч. Сироп: наступного дня варіть сироп окремо до загустіння. Додавання лимона: наріжте лимон кубиками і додайте до сиропу. Варіть 1 хвилину. Заключний етап: додайте кабачки до сиропу, проваріть ще 20 хвилин і розкладіть по стерилізованих банках.

Для варення краще використовувати молоді кабачки, вони мають більш ніжний смак. Для більш насиченого аромату можна додати до варення інші фрукти або ягоди, наприклад, яблука або груші.

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