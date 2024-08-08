Компот на зиму из целых груш: как закрыть, чтобы крышки не срывало

Компоты из груш и консервированные груши в сиропе – довольно популярные закрутки на зиму. Однако очень часто такие заготовки портятся уже через несколько суток после приготовления.

Груши, законсервированные по этому рецепту, вас приятно удивят, поскольку ни одна банка с ними не сорвется в погребе или кладовке. Секрет заключается в добавлении в сироп лимонной кислоты, сообщает канал "Классическая кухня".

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Продукты:

Спелые груши с крепкой кожурой - 1,5 кг

Сахар – 400 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Лимонная кислота – 1 ч. ложка (без горки на трехлитровую банку)

Как приготовить:

Груши нужно хорошо вымыть, можно разрезать пополам и удалить сердцевину. Вскипятите воду, добавьте сахар и лимонную кислоту. Перемешайте до полного растворения сахара.

Затем груши нужно опустить в горячий сироп и варить в течение 2-3 минут. Затем извлеките груши шумовкой и дайте стечь сиропу.

Повторите процедуру варки груш в сиропе еще 2 раза. Залейте горячим сиропом груши в стерилизованных банках, оставляя небольшое пространство вверх.

Закройте банки стерилизованными крышками и переверните вверх дном. Укутайте теплым одеялом на 2 суток.

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