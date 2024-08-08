Компот на зиму з цілих груш: як закрити, щоб кришки не позривало
Компоти з груш та консервовані груші у сиропі – доволі популярні закрутки на зиму. Однак дуже часто такі заготовки псуються вже за кілька діб після приготування.
Груші, законсервовані за цим рецептом, вас приємно здивують, оскільки жодна банка з ними не зірветься у погребі чи кладовці. Секрет полягає у додаванні до сиропу лимонної кислоти, повідомляє канал "Класична кухня".
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Продукти:
- Стиглі груші з міцною шкіркою - 1,5 кг
- Цукор - 400 г
- Ванільний цукор - 1 пакетик
- Лимонна кислота - 1 ч. ложка (без гірки на трилітрову банку)
Як приготувати:
Груші треба добре вимити, можна розрізати навпіл і видалити серцевину. Закип'ятіть воду, додайте цукор і лимонну кислоту. Перемішайте до повного розчинення цукру.
Потім груші треба опустити в гарячий сироп і варити протягом 2-3 хвилин. Потім вийміть груші шумівкою і дайте стекти сиропу.
Повторіть процедуру варіння груш в сиропі ще 2 рази. Залийте гарячим сиропом груші в стерилізованих банках, залишаючи невеликий простір до верху.
Закрийте банки стерилізованими кришками й переверніть догори дном. Укутайте теплою ковдрою на 2 доби.
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