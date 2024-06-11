Полуничне морозиво зі згущеним молоком та меренгою
Готуємо вдома!
Для рецепту:
600г полуниці
100г цукру
600г вершки 30-35%
1 банка згущеного молока 370г
70-80г меренги
Готуємо:
- спочатку приготуємо французьку меренгу: 70г білків (2 шт) починаю збивати з дрібкою солі та парою крапель лимонного соку до легкої піни і поступово додаю 140г цукрової пудри. Збиваю все у глянцеву піну. Лист пергаменту ледь,ледь змащую олією, викладаю піну тонким шаром і сушу у духовці при 100 градусах 30-40 хв. 600г полуниці очищаю, десь 70г залишаю на прикрасу.
- на пательню даю цукор, потроху нагріваю до його карамелізації, додаю полуницю і на великому вогні, помішуючи готую 6-7 хв.
- потім протираю через сито або просто блендером в однорідну масу! Даю охолонути.
- 600г вершків збиваю в планетарному міксері до гарної мʼякої піни, додаю згущене молоко, акуратно перемішую лопаткою.
- у форму починаю викладати частину вершків, далі полуничну масу і все легенько частково перемішую, а потім додаю пластинки меренги і так повторюю 3-4 рази. Відправляю у морозилку на 6-7 годин і морозиво готово!
Це дууууже смачно! Обов’язково спробуйте.
Обіймаю!