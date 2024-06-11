БлогРецепты
Клубничное мороженое со сгущенкой и меренгой
Готовим дома!
Для рецепта:
600г клубники
100г сахара
600г сливки 30-35%
1 банка сгущенки 370г
70-80г меренги
Готовим:
- сначала приготовим французскую меренгу: 70г белков (2 шт) начинаю взбивать с щепоткой соли и паром капель лимонного сока к легкой пене и постепенно добавляю 140г сахарной пудры. Сбиваю все в глянцевую пену. Лист пергамента чуть слегка смазываю маслом, выкладываю пену тонким слоем и сушу в духовке при 100 градусах 30-40 мин. 600г клубники очищаю, где-то 70г оставляю на украшение.
- на сковороду даю сахар, постепенно нагреваю до его карамелизации, добавляю клубнику и на большом огне, помешивая готовлю 6-7 мин.
- затем протираю через сито или просто блендером в однородную массу! Даю остыть.
- 600г сливок взбиваю в планетарном миксере к хорошей мягкой пене, добавляю сгущенку, аккуратно перемешиваю лопаткой.
- в форму начинаю выкладывать часть сливок, далее клубничную массу и все слегка частично перемешиваю, а затем добавляю пластинки меренги и так повторяю 3-4 раза. Отправляю в мороженое на 6-7 часов и мороженое готово!
Это очень вкусно! Обязательно попробуйте.
Обнимаю!