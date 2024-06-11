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Полуничне морозиво зі згущеним молоком та меренгою

Володимир ЯрославськийВолодимир Ярославський

Полуничне морозиво зі згущеним молоком та меренгою
Полуничне морозиво зі згущеним молоком та меренгою

Готуємо вдома!

 

Для рецепту:

600г полуниці

100г цукру

600г вершки 30-35%

1 банка згущеного молока 370г

70-80г меренги

Готуємо:

  • спочатку приготуємо французьку меренгу: 70г білків (2 шт) починаю збивати з дрібкою солі та парою крапель лимонного соку до легкої піни і поступово додаю 140г цукрової пудри. Збиваю все у глянцеву піну. Лист пергаменту ледь,ледь змащую олією, викладаю піну тонким шаром і сушу у духовці при 100 градусах 30-40 хв. 600г полуниці очищаю, десь 70г залишаю на прикрасу.
  • на пательню даю цукор, потроху нагріваю до його карамелізації, додаю полуницю і на великому вогні, помішуючи готую 6-7 хв.
  • потім протираю через сито або просто блендером в однорідну масу! Даю охолонути.
  • 600г вершків збиваю в планетарному міксері до гарної мʼякої піни, додаю згущене молоко, акуратно перемішую лопаткою.
  • у форму починаю викладати частину вершків, далі полуничну масу і все легенько частково перемішую, а потім додаю пластинки меренги і так повторюю 3-4 рази. Відправляю у морозилку на 6-7 годин і морозиво готово!

Це дууууже смачно! Обов’язково спробуйте.

Обіймаю!

Джерело:instagram.com

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