Полуничне маршмеллоу в домашніх умовах
300 г цукру (12 ст. л. з гіркою)
50 мл води (1/4 склянки)
50 г полуничного пюре (3,5 ст. л.)
10 мл лимонного соку (2 ч. л.)
15 г желатину (3 ч. л.)
75 мл води (до желатину) (5 ст. л.)
Додатково:
50 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. )
50 г цукрової пудри (2 ст. л. )
Приготуємо полуничне маршмеллоу:
Об'єднуємо желатин з водою, перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Я використовую желатин з показником 200 bloom.
Приготуємо полуничний сироп. Об'єднуємо в сотейнику: воду, лимонний сік, пюре полуниці (за бажанням трішки водорозчинного барвнику, на кінчику ножа) та цукор. Перемішуємо.
Ставимо сотейник на плиту та варимо сироп по температури - 118 градусів. Постійно перемішуємо сироп термостабільною лопаткою. Контролюємо температуру за допомогою термометра.
Знімаємо сотейник з плити.
В чашу комбайна перекладаємо набряклий желатин та заливаємо гарячим сиропом. Вмикаємо комбайн та починаємо збивати масу.
Маса має бути трішки теплою, але тримати форму.
Попереднє потрібно підготувати кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 12-13 мм. Перекладаємо масу в кондитерський мішок.
Відсаджуємо сердечки на силіконовий, тефлоновий килимок або пергамент.
Присипаємо маршмеллоу цукровою пудрою з кукурудзяним крохмалем та лишаємо при кімнатній температурі на декілька годин для стабілізації.
Знімаємо маршмеллоу з килимка, обчислюємо в цукровій пудрі з крохмалем, прибираємо зайву пудру та викладаємо на тарілку.
Смачного.