Клубничное маршмеллоу в домашних условиях
300 г сахара (12 ст. л. с горкой)
50 мл воды (1/4 стакана)
50 г клубничного пюре (3,5 ст. л.)
10 мл лимонного сока (2 ч. л.)
15 г желатина (3 ч. л.)
75 мл воды (до желатина) (5 ст. л.)
Дополнительно:
50 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)
50 г сахарной пудры (2 ст. л.)
Приготовим клубничное маршмеллоу:
Объединяем желатин с водой, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут. Я использую желатин с показателем 200 bloom.
Приготовим клубничный сироп. Объединяем в сотейнике: воду, лимонный сок, пюре клубники (по желанию немного водорастворимого красителя, на кончике ножа) и сахар. Перемешиваем.
Ставим сотейник на плиту и варим сироп по температуре - 118 градусов. Постоянно перемешиваем сироп термостабильной лопаткой. Контролируем температуру с помощью термометра.
Снимаем сотейник с плиты.
В чашу комбайна перекладываем набухший желатин и заливаем горячим сиропом. Включаем комбайн и начинаем сбивать массу.
Масса должна быть немного теплой, но держать форму.
Предварительно нужно подготовить кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 12-13 мм. Переводим массу в кондитерский мешок.
Отсаживаем сердечки на силиконовый, тефлоновый коврик или пергамент.
Присыпаем маршмеллоу сахарной пудрой с кукурузным крахмалом и оставляем при комнатной температуре на несколько часов для стабилизации.
Снимаем маршмеллоу с коврика, вычисляем в сахарной пудре с крахмалом, убираем лишнюю пудру и выкладываем на тарелку.
Приятного аппетита.