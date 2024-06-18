Клубничное маршмеллоу в домашних условиях

300 г сахара (12 ст. л. с горкой)

50 мл воды (1/4 стакана)

50 г клубничного пюре (3,5 ст. л.)

10 мл лимонного сока (2 ч. л.)

15 г желатина (3 ч. л.)

75 мл воды (до желатина) (5 ст. л.)

Дополнительно:

50 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)

50 г сахарной пудры (2 ст. л.)

Приготовим клубничное маршмеллоу:

Объединяем желатин с водой, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут. Я использую желатин с показателем 200 bloom.

Приготовим клубничный сироп. Объединяем в сотейнике: воду, лимонный сок, пюре клубники (по желанию немного водорастворимого красителя, на кончике ножа) и сахар. Перемешиваем.

Ставим сотейник на плиту и варим сироп по температуре - 118 градусов. Постоянно перемешиваем сироп термостабильной лопаткой. Контролируем температуру с помощью термометра.

Снимаем сотейник с плиты.

В чашу комбайна перекладываем набухший желатин и заливаем горячим сиропом. Включаем комбайн и начинаем сбивать массу.

Масса должна быть немного теплой, но держать форму.

Предварительно нужно подготовить кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 12-13 мм. Переводим массу в кондитерский мешок.

Отсаживаем сердечки на силиконовый, тефлоновый коврик или пергамент.

Присыпаем маршмеллоу сахарной пудрой с кукурузным крахмалом и оставляем при комнатной температуре на несколько часов для стабилизации.

Снимаем маршмеллоу с коврика, вычисляем в сахарной пудре с крахмалом, убираем лишнюю пудру и выкладываем на тарелку.

Приятного аппетита.