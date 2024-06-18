Полуничне маршмеллоу в домашніх умовах

300 г цукру (12 ст. л. з гіркою)

50 мл води (1/4 склянки)

50 г полуничного пюре (3,5 ст. л.)

10 мл лимонного соку (2 ч. л.)

15 г желатину (3 ч. л.)

75 мл води (до желатину) (5 ст. л.)

Додатково:

50 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. )

50 г цукрової пудри (2 ст. л. )

Приготуємо полуничне маршмеллоу:

Об'єднуємо желатин з водою, перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Я використовую желатин з показником 200 bloom.

Приготуємо полуничний сироп. Об'єднуємо в сотейнику: воду, лимонний сік, пюре полуниці (за бажанням трішки водорозчинного барвнику, на кінчику ножа) та цукор. Перемішуємо.

Ставимо сотейник на плиту та варимо сироп по температури - 118 градусів. Постійно перемішуємо сироп термостабільною лопаткою. Контролюємо температуру за допомогою термометра.

Знімаємо сотейник з плити.

В чашу комбайна перекладаємо набряклий желатин та заливаємо гарячим сиропом. Вмикаємо комбайн та починаємо збивати масу.

Маса має бути трішки теплою, але тримати форму.

Попереднє потрібно підготувати кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 12-13 мм. Перекладаємо масу в кондитерський мішок.

Відсаджуємо сердечки на силіконовий, тефлоновий килимок або пергамент.

Присипаємо маршмеллоу цукровою пудрою з кукурудзяним крохмалем та лишаємо при кімнатній температурі на декілька годин для стабілізації.

Знімаємо маршмеллоу з килимка, обчислюємо в цукровій пудрі з крохмалем, прибираємо зайву пудру та викладаємо на тарілку.

Смачного.