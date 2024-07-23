Палюшки з кропиви: традиційна страва з тіста

Цьогоріч досить спекотно і картопля вже набрала достатньо крохмалю. Отже, можна готувати палюшки - наша традиційна страва з тіста, основа якого картопля, борошно та яйця.

Для кращого смаку я додаю тертий, твердий, витриманий сир, мускатний горішок та пюре з кропиви (можна замінити на шпинат)

Для палюшок:

-500г запеченої картоплі

-1 маленьке яйце

-70г віджатої бланшованої кропиви

-50-70 твердого сухого сиру

-130г борошна (плюс підпил)

-сіль, мускатний горіх

картоплю попередньо промиваю, наколюю виделкою і запікаю (можна робити на вогнищі, а потім узяти додому). Можна просто відварити цілком на середньому вогні, потім очистити і натерти гарячою! Беріть сорти з жовтою мʼякітю - вони підходять краще.

окремо бланшую молоді верхні листя кропиви, далі добре віджимаю і у блендері збиваю у пюре разом з цілим сирим яйцем.

до натертої картоплі додаю пюре з кропиви, сіль, борошно, натираю сир, мускатний горіх і замішую тісто.

далі формую з тіста невеличкі вироби схожі за розміром на мізинець, і відварюю у підсоленій воді. Приблизно з моменту закипання 2 хвилини.

Я обожнюю їсти палюшки у соусі:

-100г цибулі

-олія та масло, я узяв трохи спаржі, але підійде і спаржева квасоля або броколі

-чебрець чи орегано, трішечки білого вина. за бажанням, і звісно вершки.

нарізаю дрібненько цибулю, обсмажую на суміш олії та масла, додаю порізану спаржу чи спаржеву квасолю, трохи прогріваю, додаю вина, трав сіль та спеції, трохи вершків і доводжу до кипіння.

одразу у суміш додаю відварені палюшки, протушковую їх трішки, якщо є необхідність додаю води з під палюшок, щоб була консистенція соусу!

Подаю одразу

Можна додавати сир.

Можна підсмажені гриби чи просто робити з овочамм.

А ще, вони дуже смачні, якщо підсмажити їх на другий день -просто смакота.