Клецки из крапивы: традиционное блюдо из теста

В этом году довольно жарко и картофель уже набрал достаточно крахмала. Итак, можно готовить палюшки – наше традиционное блюдо из теста, основа которого картофель, мука и яйца.

Для лучшего вкуса я добавляю тертый, твердый, выдержанный творог, мускатный орешек и пюре из крапивы (можно заменить шпинатом).

Для полюшек:

-500г запеченного картофеля

-1 маленькое яйцо

-70г отжатой бланшированной крапивы

-50-70 твердого сухого творога

-130г муки (плюс подпил)

-соль, мускатный орех

картофель предварительно промываю, накалываю вилкой и запекаю (можно делать на костре, а затем взять домой). Можно просто отварить целиком на среднем огне, затем очистить и натереть горячей! Берите сорта с желтой мякотью – они подходят лучше.

отдельно бланшую молодые верхние листья крапивы, далее хорошо отжимаю и в блендере взбиваю в пюре вместе с целым сырым яйцом.

к натертому картофелю добавляю пюре из крапивы, соль, муку, натираю сыр, мускатный орех и замешиваю тесто.

далее формирую из теста небольшие изделия похожие по размеру на мизинец, и отвариваю в подсоленной воде. Приблизительно с момента закипания 2 минуты.

Я обожаю есть костыли в соусе:

-100г лука

-масло и масло, я взял немного спаржи, но подойдет и спаржевая фасоль или брокколи

-чабрец или орегано, немного белого вина. по желанию, и конечно сливки.

нарезаю мелко лук, обжариваю на смесь масла и масла, добавляю порезанную спаржу или спаржевую фасоль, немного прогреваю, добавляю вина, травы соль и специи, немного сливок и довожу до кипения.

сразу в смесь добавляю отварные палюшки, протушковываю их немножко, если есть необходимость добавляю воды из под палюшек, чтобы была консистенция соуса!

Подаю сразу

Можно добавлять творог.

Можно поджаренные грибы или просто делать с овощами.

А еще, они очень вкусны, если поджарить их на второй день – просто вкусняшка.