Палюшки з кропиви: традиційна страва з тіста
Цьогоріч досить спекотно і картопля вже набрала достатньо крохмалю. Отже, можна готувати палюшки - наша традиційна страва з тіста, основа якого картопля, борошно та яйця.
Для кращого смаку я додаю тертий, твердий, витриманий сир, мускатний горішок та пюре з кропиви (можна замінити на шпинат)
Для палюшок:
-500г запеченої картоплі
-1 маленьке яйце
-70г віджатої бланшованої кропиви
-50-70 твердого сухого сиру
-130г борошна (плюс підпил)
-сіль, мускатний горіх
- картоплю попередньо промиваю, наколюю виделкою і запікаю (можна робити на вогнищі, а потім узяти додому). Можна просто відварити цілком на середньому вогні, потім очистити і натерти гарячою! Беріть сорти з жовтою мʼякітю - вони підходять краще.
- окремо бланшую молоді верхні листя кропиви, далі добре віджимаю і у блендері збиваю у пюре разом з цілим сирим яйцем.
- до натертої картоплі додаю пюре з кропиви, сіль, борошно, натираю сир, мускатний горіх і замішую тісто.
- далі формую з тіста невеличкі вироби схожі за розміром на мізинець, і відварюю у підсоленій воді. Приблизно з моменту закипання 2 хвилини.
Я обожнюю їсти палюшки у соусі:
-100г цибулі
-олія та масло, я узяв трохи спаржі, але підійде і спаржева квасоля або броколі
-чебрець чи орегано, трішечки білого вина. за бажанням, і звісно вершки.
нарізаю дрібненько цибулю, обсмажую на суміш олії та масла, додаю порізану спаржу чи спаржеву квасолю, трохи прогріваю, додаю вина, трав сіль та спеції, трохи вершків і доводжу до кипіння.
одразу у суміш додаю відварені палюшки, протушковую їх трішки, якщо є необхідність додаю води з під палюшок, щоб була консистенція соусу!
Подаю одразу
Можна додавати сир.
Можна підсмажені гриби чи просто робити з овочамм.
А ще, вони дуже смачні, якщо підсмажити їх на другий день -просто смакота.