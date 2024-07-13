Картопляна пюрешка ідеальної консистенції з котлеткою: що може бути змачніше

Що може бути смачніше і простіше, ніж картопляне пюре і котлети? Я обожнюю пюрешку.

Але знаю, як ще більше спростити процес приготування та зробити ідеальну консистенцію.

Інгредієнти для пюре:

• Картопля — 6 шт;

• Сіль;

• Молоко — 100 г;

• Масло вершкове — 80 г.

Для котлеток:

• Куряче філе — 1 шт;

• Сіль за смаком;

• Перець за смаком;

• Борошно для панірування.

Спосіб приготування:

1. Відварити картоплю в підсоленій воді.

2. За допомогою блендера зробити пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла.

3. Для котлеток нарізати куряче філе та подрібнити його за допомогою блендера.

4. Сформувати котлетки. Запанірувати в борошні та обсмажити.