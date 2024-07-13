Картофельная пюрешка идеальной консистенции с котлеткой: что может быть вкуснее

Что может быть вкуснее и проще, чем картофельное пюре и котлеты? Я обожаю пюрешку.

Но знаю, как упростить процесс приготовления и сделать идеальную консистенцию.

Ингредиенты для пюре:

• Картофель - 6 шт;

• Соль;

• Молоко – 100 г;

• Масло сливочное – 80 г.

Для котлеток:

• Куриное филе – 1 шт;

• Соль по вкусу;

• Перец по вкусу;

• Мука для панировки.

Способ приготовления:

1. Отварить картофель в подсоленной воде.

2. С помощью блендера сделать пюре с добавлением горячего молока и сливочного масла.

3. Для котлеток нарезать куриное филе и измельчить с помощью блендера.

4. Сформировать котлету. Запанировать в муке и обжарить.