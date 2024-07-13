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Картофельная пюрешка идеальной консистенции с котлеткой: что может быть вкуснее
Что может быть вкуснее и проще, чем картофельное пюре и котлеты? Я обожаю пюрешку.
Но знаю, как упростить процесс приготовления и сделать идеальную консистенцию.
Ингредиенты для пюре:
• Картофель - 6 шт;
• Соль;
• Молоко – 100 г;
• Масло сливочное – 80 г.
Для котлеток:
• Куриное филе – 1 шт;
• Соль по вкусу;
• Перец по вкусу;
• Мука для панировки.
Способ приготовления:
1. Отварить картофель в подсоленной воде.
2. С помощью блендера сделать пюре с добавлением горячего молока и сливочного масла.
3. Для котлеток нарезать куриное филе и измельчить с помощью блендера.
4. Сформировать котлету. Запанировать в муке и обжарить.